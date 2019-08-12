Горожан бесплатно научат создавать светящиеся мечи и запускать дроны
11 августа стартовал цикл бесплатных профориентационных мастер-классов инновационно-образовательного комплекса «Техноград».
Мероприятия рассчитаны как на подростков, так и на взрослых.
— Популярностью у взрослой аудитории пользуются воркшопы по обучению сервисным и креативным специальностям. А детям наиболее интересно осваивать робототехнику, звукорежиссуру, фотодело, управлять дронами, монтировать видеоблоги и создавать 3D-анимацию, — рассказал глава столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
В павильоне креативных профессий «Арт» посетители познакомятся с пластилиновой анимацией, узнают секреты часового мастерства, научатся записывать видео и звук для блога. Павильон «Цифра» ждет всех, кто хочет узнать, что такое технологии виртуальной и дополненной реальности, как запустить в небо дрон, а также сделать светящийся меч и робот-вездеход. А в павильоне «Сервис» пройдут кулинарные мастер-классы.
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