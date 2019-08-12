Стратегический момент. Документ по нацполитике обсудили всем городом

Завершен прием предложений и поправок в проект новой редакции Стратегии национальной политики города Москвы на период до 2025 года. Утвердить ее планируется в этом году.

В документе учитываются культурные, исторические и национальные особенности столицы, где живут представители более 160 народов. Обновить ее потребовалось после принятых ранее поправок в Стратегию государственной национальной политики России.

— Стратегия определяет основное содержание, систему ценностей национальной политики Москвы, — подчеркнул руководитель столичного Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

В новой редакции уделено внимание реализации положений этого документа на местах — в районах и префектурах Москвы. Речь идет о конкретизации полномочий городских органов власти. Сейчас идет подготовка рекомендаций для управ и префектур города по реализации столичной Стратегии нацполитики.

Проект уже был рассмотрен и принят на июльском заседании Совета по делам национальностей при правительстве Москвы. На этом работа над ним не закончилась. Прием поправок продолжился до начала августа.

— Мы изучим все поступившие предложения и затем представим проект Стратегии на рассмотрение в органы исполнительной власти, Общественную палату города и подготовим предложения по его утверждению правительством Москвы, — сообщил Виталий Сучков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Круговых Заместитель председателя Совета по делам национальностей при правительстве Москвы:

— Стратегия национальной политики Москвы приобретает общенародный характер. Для формирования проекта новой редакции прошло обсуждение на более чем 20 площадках с привлечением профессионалов и широкой общественности. Все предложения были структурированы.

Дата

Покровитель сильных

В столице отметили День пророка Илии, которого считают покровителем десантников.

Праздник начался с богослужения в храме Пророка Илии и крестного хода до Лобного места на Красной площади. На площади прошли показательные выступления почетной роты курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, кадетов из разных регионов России и сводного духового оркестра.

Показательные выступления десантников на празднике «Ильин день» Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

— Этот праздник для всех десантников так же значим, как день рождения, — сказал руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза, генерал-полковник Валерий Востротин.

Конкурс

Спецтур для блогеров

1 сентября завершается прием заявок на всероссийский конкурс для блогеров «В Теме!» Конкурс — часть медиафорума «Вклад журналистов и блогеров в межкультурный диалог». Его участники — люди от 18 до 35 лет, поднимающие тему межнациональных отношений в соцсетях. 20 авторов лучших постов, фото, видеороликов и блогов отправятся в этнографический блогтур. По его итогам выберут победителей. В рамках форума запущена и онлайн-школа для блогеров.

— Этот проект откроет новых авторов, которые будут создавать интересный контент, представляя разносторонний взгляд на национальную политику России, — уверена организатор медиафорума, председатель Молодежной ассамблеи народов России «Мы — россияне» Дина Громатикополо.

ПЕРВЫЙ МИКРОФОН

Последний день лета запомнится фестивалями

Виталий Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:

— Лето в столице — это не только пора отпусков, каникул, фестивалей и праздников. Это еще и время важных дел, определяющих курс развития Москвы. Одним из главных событий июля можно назвать заседание Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, посвященное обсуждению новой редакции Стратегии национальной политики города на период до 2025 года. В окончательной редакции принять документ, способствующий укреплению межнационального мира и согласия в столице, планируется до конца года.

Не прекращается и работа с молодежью: 17 июля дан старт медиафоруму «Вклад журналистов и блогеров в межкультурный диалог». Форум предлагает активным пользователям соцсетей внести лепту в развитие межнациональных отношений.

И, конечно, московское лето не обходится без традиционных ярких праздников, ставших уже свое образной визитной карточкой столицы. Так, 20 июля в Музее-заповеднике «Коломенское» состоялся VIII Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле», гостями которого стали более 150 тысяч человек, а участниками — свыше двух тысяч мастеров и артистов из 59 регионов России и Республики Беларусь.

Уже скоро, 17 августа, в парке «Красная Пресня» пройдет щедрый и веселый удмуртский праздник «Гербер». Кроме того, 24 августа в «Коломенском» соберет хранителей и ценителей культуры и традиций казачества фестиваль «Казачья станица Москва». А в последний день лета москвичи смогут побывать сразу на двух этнокультурных мероприятиях. На Поклонной горе свои таланты покажут участники фестиваля «Народы Москвы», а в саду «Эрмитаж» греки будут знакомить со своими обычаями гостей «Акро полиса». Не пропустите эти события и не забудьте позвать с собой друзей и родных!