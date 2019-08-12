Синоптики сообщили о повышении атмосферного давления в Москве

Синоптики сообщили о повышении атмосферного давления 12 и 13 августа в Москве. Об этом сообщает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

— Сегодня и завтра мы будем находиться в области повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков в ближайшие сутки не ожидается, — уточнила Позднякова.

Синоптик отметила, что в понедельник, 12 августа, воздух прогреется до 23 градусов. Ночью наоборот будет прохладно, в связи с небольшой облачностью, — температура опустится до 11-13 градусов. Утром в сравнении с днем постепенно становится довольно прохладно, что является нормой для августа.

А во вторник, 13 августа, приблизится атмосферный фронт, циклон с запада. По причине этого ожидается дождь, а ближе к вечеру не исключена гроза.

Позднякова также отметила, что атмосферный фронт может повлиять на погоду и в ночь на среду, 14 августа. В связи с этим в этот день пройдут небольшие дожди. Уточняется, что в последующие дни атмосферное давление будет расти.

Синоптик сообщила, что осадки в Москве прекратятся ближе к пятнице. Но уже в субботу погода вновь ухудшится: ожидаются дожди и усиление ветра. Температура будет будет держаться на отметке 20-21 градусов. Об этом пишет RT.

Ранее в Гидрометцентре объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве во вторник, 13 августа.

Читайте также: Около 20 процентов месячной нормы осадков может выпасть в Москве