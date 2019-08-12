Здесь сказка стала былью. Фестиваль «Русское поле» оживил героев славянского фольклора
Фестиваль славянского искусства «Русское поле», организованный столичным Департаментом национальной политики и межрегиональных связей, собрал в Коломенском более 150 тысяч гостей.
На поляне сказок горожан встречают герои русского фольклора— хозяйка Медной горы, царь Горох, Глинышек и его бабушка, которая стоит у настоящей русской печи и учит гостей премудростям ведения хозяйства.
— Бери ухват, теперь подцепляй им горшок — и в печь, да, смотри, щи не расплескай! — наставляет она неловких современных хозяек.
Пока женщины управляются у печи, мужчины спешат на поле боя, где сражается дружина викингов.
— Муж увлекается реконструкцией — рассказывает гостья фестиваля Анастасия Венжегина, — а мы с тремя сыновьями за него болеем. Вся семья Венжегиных одета в наряды Средневековья, которые Анастасия шьет сама. В старину умельцев на Руси было много — в каждом доме вышивальщица или кузнец, швея или ткачиха. Фестиваль собрал тех, кто возрождает эти традиции.
— В нашей творческой мастерской «Кузнечик» более 70 умельцев, — рассказывает Светлана Мартынова из Подольска. — У каждого своя техника — картины из шерсти, бисероплетение, шитье. Наша главная задача — сохранить традиции русских мастеров.
Всех гостей умельцы приглашали на мастер-классы.
После трудов праведных гости праздника пошли веселиться — петь и танцевать вместе с артистами. Некоторые же сначала поспешили на «Сытный двор» — белый квас пить, пирогами закусывать.
— У меня четверо детей, — рассказывает москвичка Вера Шалгынбаева. — Пришли на этот фестиваль впервые и получили массу удовольствия — смотрели, как наши предки жили, катались на каруселях, делали обереги.
Провели время с пользой!
РЕКОРДЫ
Фестиваль «Русское поле» не обошелся без рекордов.
1) Нарисовано самое большое граффити (120 квадратных метров) на тему «Народы и этносы России».
2) Впервые сводный хор выступил с большим духовым оркестром, в который вошли 265 музыкантов из разных городов.
3) На празднике изготовили и расписали гигантский шадринский пряник (1,5 на 1,5 метра).
Традиция
Поделим Поровну
Праздник Курбанбайрам, знаменующий окончание хаджа (паломничество верующих мусульман к святыням ислама), наступит 11 августа.
Его истоки возводят к жизни пророка Ибрахима. Ибрахим доказал преданность Аллаху, и тот освободил его от необходимости принести в жертву своего сына. В этот день последователи ислама воздают хвалу Аллаху и совершают праздничный намаз — молитву.
Курбан-байрам празднуют три дня. Главный обряд Курбан-байрама — раздача мяса в качестве милостыни. В жертву обычно приносят овец. Их мясо делят на три равные части, одну оставляют себе, другую отдают малоимущим, а из третьей готовят праздничные блюда, чтобы угостить близких и соседей. На территории Москвы обряд жертвоприношения не проводится. Самому принимать участие в данном обряде необязательно. Мясо доставляется в столицу со специализированных подмосковных ферм.
По традиции в первый день праздника, после омовения, мусульмане надевают чистую одежду, совершают праздничную молитву, а затем отправляются поздравлять родственников.
Музыка
Съезд талантов
В Москве прошел фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2019».
Фестиваль приурочили к Дню Крещения Руси.
В столицу приехали творческие коллективы из 23 малых городов, 37 деревень и сел из 21 региона страны. На фестивале выступили исполнители духовной, классической и народной музыки, сохраняющие самобытную русскую культуру.
Субкультура
Пушкинские сюжеты на новый лад
Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва» познакомил москвичей с уличным искусством.
Участники фестиваля устроили для гостей парка «Сокольники» настоящее уличное арт-шоу. 24 художника из Москвы, Самары, Липецка, Иркутска и других городов рисовали граффити по мотивам сказок Пушкина.
Художница Мария Ельницкая участвовала в фестивале в шестой раз. После первого же конкурса «Разноцветная Москва» ее талант заметили и пригласили разрисовать фасад школы, в которой она училась. В этом году Мария пришла на фестиваль с полуторагодовалой дочкой Алисой, чьи интересы и определили выбор сюжета.
— Я решила нарисовать волшебную белочку из «Сказки о царе Салтане», которую дочка очень любит слушать, — улыбается художница.
Усидеть на месте малышке было непросто: то и дело она звала маму на площадки, где гремела музыка — там выступали любители слэклайна (вид спорта, демонстрирующий умение ходить по натянутой стропе), шли соревнования по брейк-дансу и панна-футболу (в нем игроки сражаются один на один). Ближе к вечеру гости и участники со всех площадок собрались у сцены «Ротонда», чтобы узнать результаты творческого конкурса.
— Многие считают граффити агрессивной субкультурой, а мне кажется, что у этого искусства есть душа. Работы уличных художников напоминают ожившие сказки, сошедшие с книжных страниц, — поделился мнением член жюри, радио и телеведущий Александр Белоногов.
Первое место в конкурсе занял Дмитрий Савоста, второе — Влад Низмо, третье — Наталья Денисова и Андрей Маркишов. Завершился фестиваль концертом.