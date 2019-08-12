Здесь сказка стала былью. Фестиваль «Русское поле» оживил героев славянского фольклора

Фестиваль славянского искусства «Русское поле», организованный столичным Департаментом национальной политики и межрегиональных связей, собрал в Коломенском более 150 тысяч гостей.

На поляне сказок горожан встречают герои русского фольклора— хозяйка Медной горы, царь Горох, Глинышек и его бабушка, которая стоит у настоящей русской печи и учит гостей премудростям ведения хозяйства.

— Бери ухват, теперь подцепляй им горшок — и в печь, да, смотри, щи не расплескай! — наставляет она неловких современных хозяек.

Пока женщины управляются у печи, мужчины спешат на поле боя, где сражается дружина викингов.

— Муж увлекается реконструкцией — рассказывает гостья фестиваля Анастасия Венжегина, — а мы с тремя сыновьями за него болеем. Вся семья Венжегиных одета в наряды Средневековья, которые Анастасия шьет сама. В старину умельцев на Руси было много — в каждом доме вышивальщица или кузнец, швея или ткачиха. Фестиваль собрал тех, кто возрождает эти традиции.

Фестиваль "Русское поле". На фото кузнец Алексей Боровин Фото: Николай Каиров, «Вечерняя Москва»

— В нашей творческой мастерской «Кузнечик» более 70 умельцев, — рассказывает Светлана Мартынова из Подольска. — У каждого своя техника — картины из шерсти, бисероплетение, шитье. Наша главная задача — сохранить традиции русских мастеров.

Всех гостей умельцы приглашали на мастер-классы.

После трудов праведных гости праздника пошли веселиться — петь и танцевать вместе с артистами. Некоторые же сначала поспешили на «Сытный двор» — белый квас пить, пирогами закусывать.

— У меня четверо детей, — рассказывает москвичка Вера Шалгынбаева. — Пришли на этот фестиваль впервые и получили массу удовольствия — смотрели, как наши предки жили, катались на каруселях, делали обереги.

Провели время с пользой!

РЕКОРДЫ

Фестиваль «Русское поле» не обошелся без рекордов.

1) Нарисовано самое большое граффити (120 квадратных метров) на тему «Народы и этносы России».

2) Впервые сводный хор выступил с большим духовым оркестром, в который вошли 265 музыкантов из разных городов.

3) На празднике изготовили и расписали гигантский шадринский пряник (1,5 на 1,5 метра).

Традиция

Поделим Поровну

Праздник Курбанбайрам, знаменующий окончание хаджа (паломничество верующих мусульман к святыням ислама), наступит 11 августа.

Его истоки возводят к жизни пророка Ибрахима. Ибрахим доказал преданность Аллаху, и тот освободил его от необходимости принести в жертву своего сына. В этот день последователи ислама воздают хвалу Аллаху и совершают праздничный намаз — молитву.

Курбан-байрам празднуют три дня. Главный обряд Курбан-байрама — раздача мяса в качестве милостыни. В жертву обычно приносят овец. Их мясо делят на три равные части, одну оставляют себе, другую отдают малоимущим, а из третьей готовят праздничные блюда, чтобы угостить близких и соседей. На территории Москвы обряд жертвоприношения не проводится. Самому принимать участие в данном обряде необязательно. Мясо доставляется в столицу со специализированных подмосковных ферм.

По традиции в первый день праздника, после омовения, мусульмане надевают чистую одежду, совершают праздничную молитву, а затем отправляются поздравлять родственников.

Музыка

Съезд талантов

В Москве прошел фестиваль православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София-2019».

Фестиваль приурочили к Дню Крещения Руси.

В столицу приехали творческие коллективы из 23 малых городов, 37 деревень и сел из 21 региона страны. На фестивале выступили исполнители духовной, классической и народной музыки, сохраняющие самобытную русскую культуру.

Субкультура

Пушкинские сюжеты на новый лад

Молодежный межнациональный фестиваль «Разноцветная Москва» познакомил москвичей с уличным искусством.

Участники фестиваля устроили для гостей парка «Сокольники» настоящее уличное арт-шоу. 24 художника из Москвы, Самары, Липецка, Иркутска и других городов рисовали граффити по мотивам сказок Пушкина.

Художница Мария Ельницкая участвовала в фестивале в шестой раз. После первого же конкурса «Разноцветная Москва» ее талант заметили и пригласили разрисовать фасад школы, в которой она училась. В этом году Мария пришла на фестиваль с полуторагодовалой дочкой Алисой, чьи интересы и определили выбор сюжета.

— Я решила нарисовать волшебную белочку из «Сказки о царе Салтане», которую дочка очень любит слушать, — улыбается художница.

Усидеть на месте малышке было непросто: то и дело она звала маму на площадки, где гремела музыка — там выступали любители слэклайна (вид спорта, демонстрирующий умение ходить по натянутой стропе), шли соревнования по брейк-дансу и панна-футболу (в нем игроки сражаются один на один). Ближе к вечеру гости и участники со всех площадок собрались у сцены «Ротонда», чтобы узнать результаты творческого конкурса.

Участница фестиваля «Разноцветная Москва» художник-граффитист Катя Рафи за работой Фото: Даниил Данченко для "Вечерней Москвы"

— Многие считают граффити агрессивной субкультурой, а мне кажется, что у этого искусства есть душа. Работы уличных художников напоминают ожившие сказки, сошедшие с книжных страниц, — поделился мнением член жюри, радио и телеведущий Александр Белоногов.

Первое место в конкурсе занял Дмитрий Савоста, второе — Влад Низмо, третье — Наталья Денисова и Андрей Маркишов. Завершился фестиваль концертом.