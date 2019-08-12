Возвращение к станку. Современные мастерицы осваивают ремесла прабабушек

В столице открылся клуб по обучению древним техникам ткачества. Корреспондент «Вечерки» побывала на занятии, чтобы узнать, кто и зачем ходит на такие курсы.

Деревянные станки для ткачества, расположенные по всему периметру небольшой комнаты, вызывают ассоциации с краеведческим музеем. Впрочем, отчасти это так и есть. Ведь после промышленной революции секреты ремесленного производства тканей потеряли актуальность, если только речь не об архивах и научных работах культурологов. Однако бывший музейный сотрудник Любовь Миронова с этим категорически не согласна: утрата ремесел, по ее мнению, — это утрата своих корней.

— В век массового производства ручной труд ценится подчас выше, чем работа известных дизайнеров, — уверена она. — Дизайнерской вещью владеют как минимум сотня человек, а вещь ручной работы, хранит тепло души мастера и точно не повторяется!

Любовь Миронова — народный мастер по узорному ткачеству. В прошлом она работала в краеведческом музее Балашихи, а после того как музей расформировали — ушла преподавать в институт культуры. Впрочем, этого ей оказалось мало. Для того чтобы народное ремесло не постигла судьба балашихинского музея, она решила, что называется, нести его в массы. Так в этом году на свет появился клуб «Просарафан», где Любовь и другие мастерицы учат горожанок различным техникам ткачества на тех самых станках, за которыми ткали себе приданое еще их прабабушки.

— Станки — коллекционные, — уверяет мастер. — Каждому из них более ста лет.

Инструменты Любовь приобретала во время экспедиций по русским селам во время своей работы в музее.

— Здесь есть экземпляры из Костромы, Нижнего Новгорода и Архангельской области, — рассказывает она. — Какие-то из них мы нашли в заброшенных домах бывших крестьянских хозяйств, какие-то нам отдали бабушки. Сейчас они восстановлены и приведены в рабочее состояние.

И эти аутентичные инструменты восхищают всех без исключения «студенток» этих необычных курсов, а учатся здесь женщины разных возрастов.

Ирина Густинович, мать восьмерых детей, на занятия ездит из Зарайска, тратя до шести часов на дорогу.

— После рождения первого ребенка я начала изучать историю наших предков, среди которых было много мастеров, — рассказывает Ирина. — Хочу передать информацию об их занятиях детям, чтобы они передали ее моим внукам. Мы уже освоили различные техники вышивки и вязания, теперь дело за первоосновой — созданием полотна!

По словам женщины, дети просто в восторге от увлечения мамы и просят купить станок домой, чтобы тоже научиться ткать.

Марина Гурченкова много лет изучает традиции древних славян: вместе с мужем отмечает все народные праздники, украшает вещи славянскими узорами, а по важным поводам вместо маленького черного платья надевает сарафан.

— Я сочетаю старинные техники рукоделия с современной одеждой и аксессуарами, — объясняет Марина. — К сумочке сделала ремень с этническим узором, а пальто украсила поясом. Смотрится эффектно. Подруги уже просят что-нибудь им соткать, но я пока хочу создать больше красивых вещей для себя.

Марина уверена, что не только отдельные элементы, но и саму традиционную одежду прабабушек можно носить и в наши дни.

— Ни в одном модном платье не почувствуешь себя так женственно, как в расшитом сарафане, — уверена она.

Что ж, если легендарные павлопосадские платки с легкой руки дизайнера Ульяны Сергеенко появляются на мировых подиумах в качестве аксессуара к любому костюму, то, быть может, скоро мы увидим под куртками-косухами моделей и русский сарафан.

Как стать свечных дел мастером

«Вечерка» узнала, где еще можно освоить редкие старинные ремесла.

Школа ремесел в усадьбе Свиблово

«Ботанический сад», Лазоревый пр-д, 15

Здесь можно научиться технике создания витражей и пескоструйной обработке стекла. Школа находится во флигеле старинной усадьбы на берегу Яузы.

Центр батика «ВДНХ»

ВДНХ, павильон 47

На мастер-классах, которые проводятся по выходным, дети и взрослые смогут освоить роспись натурального шелка в древней технике «шибори», представляющей собой определенное складывание ткани и прокрашивание отдельных участков незафиксированного шелка.

ЦСИ «Винзавод»

«Курская», 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6

С основами свечного дела можно познакомиться в творческих мастерских «Винзавода». Здесь научат технике создания и декорирования парафиновых или восковых свечей.

Ломаем стереотипы

Известная пословица гласит: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Так ли инертен русский человек и насколько эта пословица подтверждается практикой, «Вечерка» спросила у психолога, культуролога и философа.

Дмитрий Володихин, писатель, литературный критик, издатель:

— Во-первых, русский человек исторически достаточно верующий. От этого косвенным образом зависит и его желание или нежелание что-то делать. Те, у кого есть стержень, характер и мотивация, в дополнительных стимулах не нуждаются и будут к чему-то стремиться и без того. А остальные, условно говоря, креститься даже при громе не станут.

Игорь Чубайс, декан факультета россиеведения Института социальных наук:

— Это характерно не только для русского человека. В разных вариациях эта пословица существует и в других культурах. Действительно, философия экзистенциализма показывает, что человек осознает смысл жизни только на грани ее утраты. Даже когда на Че Гевару навели автомат, он воскликнул, что живой будет полезнее.

Александр Афанасьев, писатель, советник 1-го класса МИД России в отставке:

— Пословицы выверены столетиями и еще ни разу не подводили. Вспомните слова Александра II: «Русским народом управлять не сложно, но бесполезно». Потому что другие следуют за законами, а русский человек — за пословицами и поговорками. Но лучше не ждать, пока гром грянет.

Марина Крымова, историк-славист, культуролог, психолог:

— Стоит отметить, эту пословицу можно трактовать с религиозной позиции. Слой страха божественного гнева в человеке присутствует до сих пор. Если же говорить про уже наложенный смысл — нежелание что-то делать, пока не подгонят обстоятельства, — да, имеется за русскими и такое, хотя про всех так сказать нельзя.