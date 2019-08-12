Сотрудник ювелирного магазина подозревается в хищении украшений на 1,5 миллиона рублей
Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в хищении ювелирных украшений на 1,5 миллиона рублей. Об этом «ВМ» сообщили в ОУР ОМВД России по Мещанскому району.
Согласно информации, в полицию поступило заявление от директора одного из ювелирных магазинов, расположенного в центре столицы. Мужчина сообщил, что во время инвентаризации была обнаружена пропажа ювелирных украшений на 1,5 миллиона рублей.
После оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Сретенке задержали подозреваемого — 21-летнего молодого человека. Было выяснено, что житель Москвы ранее работал в этом магазине. Похищенные украшения он сдал в разные ломбарды города, полученные средства потратил по собственному усмотрению.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении задержанного по признакам преступления по статье УК РФ «Кража».
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