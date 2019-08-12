Российский тренер Леонид Слуцкий станцевал на концерте Pink
Российский футбольный тренер, в настоящее время возглавляющий голландский клуб «Витесс», попал на видеозапись с концерта американской певицы Pink.
Есть предположение, что таким образом он отметил успех своего коллектива в матче с командой «Виллем II». Игра завершилась победой «Витесса» со счетом 2:0.
Видеозапись с танцем Слуцкого опубликовали на официальном сайте телеканала РЕН ТВ.
В 2019 году российский тренер не в первый раз попадает в курьезные ситуации. В апреле после матча своей команды против коллектива ПСВ Слуцкий обвинил главного арбитра встречи в «неприязни к лысым и толстым».
Ранее наставник «Витесса» допустил в послеигровом интервью забавную оговорку, впоследствии распространившуюся в Сети.
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