Погостить у академика. В квартире Глеба Кржижановского можно увидеть, как жил ученый

Продолжаем рассказывать про достопримечательности, связанные с разными народами. На этот раз узнаем, что нас объединяет с поляками.

Если у вас найдется свободный час-другой, зайдите в Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве на Малой Грузинской улице, 27/13. Храм поддерживает польская община Москвы. Вас поразит красота католической мессы в сопровождении органа.

Правда, если вы хотите в ближайшее время послушать музыку польского композитора Фредерика Шопена, вам стоит пойти в другое место — например, в Евангелическо-Лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла, где 15 августа пройдет концерт «Моне и Ренуар. Романтика Шопена». А 30 августа ее можно будет услышать в усадьбе Кусково. Еще одно место на карте столицы связано с сыном обрусевшего поляка Максимилиана Кржижановского Глебом.

Его, талантливого студента Санкт-Петербургского технологического института, ждало в дореволюционной России блестящее будущее. Но Глеб хотел светлого будущего для рабочих и вступил в одну из первых социал-демократических групп. Затем познакомился с В. И. Ульяновым, будущим Лениным, создал с ним Союз борьбы за освобождения рабочего класса. Был в ссылке, где написал несколько песен на основе польских революционных текстов, в том числе «Варшавянку».

Глеб Кржижановский был технократом и сторонником научно-технического развития страны. Он стал председателем ГОЭЛРО (Государственной комиссии по электрификации России), затем первым председателем Госплана, выдающимся ученым-энергетиком, вице-президентом АН СССР, проектировал электростанции, создал ЭНИН (Энергетический институт АН СССР) и руководил им до самой смерти, а умер он в 1959 году в возрасте 87 лет.

Музей-квартира академика Г. М. Кржижановского находится на улице Садовнической, 30, стр. 1. Здесь ученый жил с 1919 по 1959 год, здесь написан план ГОЭЛРО. Все предметы интерьера в музее — подлинные. Привычные места занимают сундук для вещей, верхняя одежда, портфель и трость академика... Правда, прийти «в гости» к ученому можно, только когда проводятся экскурсии. А вот по улице Кржижановского можно гулять в любое время— такое название в 1963 году получила 5-я Черемушкинская на юго-западе столицы...

Польский культурный центр (он находится на улице Климашкина, 4) выполняет особую миссию, представляя МИД Польши: сотрудничает с лучшими учреждениями культуры столицы и распространяет свою деятельность на другие города России. Выставки, концерты, встречи, презентации книг… Недавно, к примеру, была представлена книга писателя Станислава М. Салинского на русском языке «Варшавский лонгплей». Несколько раз в год проходит набор на курсы польского языка, ближайший объявят в сентябре. Так что выучить язык предков для москвичей с польскими корнями не проблема.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

Имя известного революционера польского происхождения Феликса Дзержинского с 1926 по 1990 год носила Лубянская площадь. Там же стоял памятник Дзержинскому, который в 1991-м перенесли в парк искусств «Музеон».

Рецепт

Три правила популярного польского блюда

Сегодня предлагаем приготовить одно из самых популярных блюд польской кухни из мяса и капусты — бигос.

Оговоримся сразу, это хлопотно, но зато очень вкусно. Чтобы приготовить настоящий польский бигос, важно помнить три правила. Во-первых, капусту обязательно берем и квашеную, и свежую. Во-вторых, не забудьте про вино и чернослив, которые придадут особый вкус блюду. Некоторые, кстати, вместо белого сухого берут красное и добавляют его ближе к концу приготовления. А в-третьих, вам не обойтись без посуды с толстым дном — казан подходит идеально. Есть и еще одно: бигос вкуснее, если дать ему настояться. Вот только к концу процесса кухня наполняется такими ароматами, что соблюсти это правило может далеко не каждый.