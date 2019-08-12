Преображение городских дворов

Особое внимание уделяется преображению дворовых территорий. К примеру, в Восточном районе специалисты начали приводить в порядок спортивную площадку, которая расположена в поселке Акулово вблизи дома 4.

— На спортивной площадке уже снято старое резиновое покрытие, идет подготовка к установке нового. Кроме этого, проходят подготовительные работы к ремонту и покраске ограждения, ремонту газона, — пояснил исполняющий обязанности руководителя ГБУ «Жилищник района Восточный» Валерий Евдокимов.

В Зеленограде во дворах для маленьких горожан установят новые игровые комплексы, а для их родителей и москвичей старшего поколения — лавочки для отдыха.

К слову, в порядок уже приведены дворовые территории у корпусов 106 и 247 в Матушкине. Покрытие площадок выполнено из мягкой и безопасной искусственной травы.

В некоторых районах Москвы работы по благоустройству уже завершились. К примеру, в Рязанском районе в порядок привели три двора.

— В них отремонтировали газоны, детские площадки, выложили брусчатку и высадили новые растения, — рассказали в управе района.

Всего в этом году в районе в порядок приведут около 30 дворовых территорий. На данный момент работы уже завершены по нескольким адресам: у дома 2, корпус 2, в Мещерском переулке специалисты подрядной организации заменили 150 квадратных метров газонного покрытия, обустроили 20 парковочных мест и высадили 50 кустарников.

— Во дворе дома 16, корпус 2, по 1-й Новокузьминской улице выложили почти 350 метров брусчатки, а также обновили 1500 «квадратов» газона. Еще 350 квадратных метров газона уложили у дома 4, корпус 2, по 12-й Новокузьминской улице, — пояснили в управе района.

А в районе Северное Бутово благоустроили детскую площадку по адресу: бульвар Дмитрия Донского, дом 11.

Здесь специалисты установили игровой комплекс «Маяк», а вместо прорезиненного покрытия постелили газон. Теперь дети с удовольствием отдыхают и осваивают новые развлечения и игры на площадке.

Еще один детский городок для юных москвичей в виде гигантского трансформера обустроили в районе Коньково.

Скоро детский игровой комплекс под названием «Тропа приключений» появится в сквере на улице Кулакова в Строгине. Здесь будут развлечения как для малышей, так и для детей постарше.

— Для малышей поставят песочницу, большие кубики и качели самых разных видов, — рассказали в пресс-службе управы района Строгино.

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