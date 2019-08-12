Круговое движение по принципу турбокольца ввели в Зеленограде
В Зеленограде перестроили круговой перекресток на пересечении Георгиевского проспекта, Кутузовского шоссе и улицы Радио. Движение на этом участке осуществляется по принципу турбокольца.
На проезжей части разметкой обозначили все возможные направления движения автомобилистов по оптимальной траектории. Благодаря новой схеме количество перестроений, которые необходимы для поворота, сведется к минимуму.
В пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) рассказали, что на подобной развязке должно сократиться количество аварий, а скорость движения вырастет на 20 процентов.
Подобный перекресток появится в 2019 году на пересечении улиц Красного Маяка и Чертановской на юге столицы, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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