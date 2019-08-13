Специалисты планируют заменить 1820 лифтов в столичных домах до конца года

Более 40 процентов лифтов от плана на этот год по программе капитального ремонта уже в работе, сообщили во вторник, 13 августа, в комплексе городского хозяйства.

— Всего в 2019 году по программе капитального ремонта специалисты планируют заменить 1820 лифтов, из них приступили к замене почти 800 подъемников. Первые лифты будут сданы уже до конца месяца, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в подъездах лифты заменят поочередно, чтобы у жителей оставались свободные подъемники.

Кроме того, с текущего года при проведении работ применят новые повышенные требования к комфортности и безопасности. Там, где позволяет лифтовая шахта, специалисты увеличат входной проем за счет применения дверей с телескопической конструкцией. Отделка кабины предусматривает использование современных износостойких материалов, их оборудуют новыми панелями управления с электронным табло, речевым информатором, кнопками со шрифтом Брайля. Для большего комфорта жителей будут использованы удобные световые табло и кнопки вызова на этажах, а в кабинах — более яркое освещение. Дополнительно проведут отделочные работы в шахте лифта и машинном отделении.

— В рамках московской региональной программы капремонта проводится полная замена лифтового оборудования — всех узлов и агрегатов. Причем все устанавливаемые подъемники отечественного производства, которые значительно превосходят заменяемые образцы и не уступают зарубежным аналогам, — отметил Петр Бирюков.

Адресный перечень и всю подробную информацию о сроках замены, подрядных организациях и номерах договоров можно уточнить на портале «Наш город».

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