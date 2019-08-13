Медики обнаружили провоцирующую рак наследственную мутацию

Специалисты из Института исследования рака Даны-Фарбера в Бостоне выявили наследственную мутацию гена, увеличивающую риск развития рака.

Медики изучили семью, в которой пятерым диагностировали рак поджелудочной железы, а еще троим — другие онкологические заболевания. Ученые предполагали, что рак может передаваться по наследству. Выяснилось, что мутация в гене RABL3, который вызывает в том числе рак яичников и молочной железы, встречалась у каждого из них, а также у одного члена семьи, который не был болен раком.

В отличие от других видов мутаций, идентифицированная мутация в гене RABL3 появляется у человека с рождения и повышает риск развития онкологии в течение всей жизни. Она ускоряет рост и движение клеток, вызывающих, чаще всего, рак поджелудочной железы.

— Наша работа подчеркивает важность изучения и понимания таких редких семейных синдромов. Изучив одну семью, мы получили важные сведения относительно того, как можно предотвращать и лечить рак, —приводит MedicalXpress слова одного из авторов исследования доктор Ниссим.

Специалисты добавили, что дальнейший анализ мутации RABL3 позволит точнее выявлять генетическую предрасположенность к раку у других семей.

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