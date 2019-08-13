Дожди вносят коррективы в обслуживание дорог Москвы
Дождливая погода этим летом вносит свои коррективы в работы по комплексному содержанию и уборке объектов дорожного хозяйства города. Во время обильных осадков работы по укладке асфальта и нанесению дорожной разметки приостанавливаются, рассказали во вторник, 13 августа, в ГБУ «Автомобильные дороги».
Для сбора данных по общему количеству выпавших осадков метеослужба ГБУ «Автомобильные дороги» использует информацию, полученную с 38 автоматических станций, расположенных вблизи основных магистралей.
По результатам мониторинга погодных условий специалистам выдают рекомендации по обслуживанию дорог. Детальный анализ погодных условий используется для составления заданий на уборку, а также для определения температуры у поверхности дорожного полотна и температуры самого асфальта.
— Так, 17 июля стал в Москве самым дождливым за прошедший месяц. В этот день наибольшее количество осадков выпало в Северо-Восточном округе — 33 миллиметра, Северном и Восточном округах — 23 миллиметра, в Зеленограде — 21 миллиметр, — сообщили в пресс-службе.
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