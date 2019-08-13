Актрисе Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долга в 1,6 миллиона рублей
Российской актрисе Анастасии Заворотнюк могут запретить выезд за границу из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили в Никулинском суде Москвы.
— Заявление об установлении для должника временного ограничения на выезд из России по заявлению судебного пристава исполнителя зарегистрировано, — уточнили в суде.
Банк предоставил данные исполнительных производств, согласно которым знаменитость имеет долг в размере 1,6 миллиона рублей. Согласно информации, на основании этого факта, был подан иск судебным приставом-исполнителем по району Тропарево-Никулино. Отмечается, что заявление будет рассмотрено 2 сентября.
Напомним, что осенью прошлого года суд обязал Заворотнюк выплатить банку 730 тысяч долларов. Причиной долгов актрисы тогда называли потерпевший убытки бизнес и покупку нового жилья в кредит совместно с мужем Петром Чернышевым.
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