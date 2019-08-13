Новые детские площадки обустроили в Детском Черкизовском парке на востоке столицы в рамках комплексного благоустройства и озеленения. Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Ранее в парке были три детских площадки, на двух из них оборудование не отвечало современным требованиям и нормам безопасности, а на одной старое резиновое покрытие и вовсе износилось. Две площадки полностью восстановили, на третьей заменили основание и покрытие, оставив нетронутым оборудование, которое установили недавно. Ее площадь достигает почти 1,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, в южной части Детского Черкизовского парка расположилась площадка площадью более 1,2 тысячи квадратных метров.

— Здесь появились разнообразные качалки на пружинках с изображением жирафа, мышки и динозаврика. Разноплановые игровые комплексы, где можно полазить, скатиться с горки преодолевая перед этим препятствия. Помимо этого, здесь можно потренировать навыки альпинизма, а еще на этой площадке найдется место, где можно почувствовать себя в домике на дереве, — говорится в сообщении.

Здесь также есть качели и батуты, а рядом обустроена парковка для самокатов и велосипедов.

— Отправиться в «кругосветное плавание» на настоящем фрегате можно на тематической площадке «Путешествия». Она появилась в северо-восточной части парка. Также тут можно воспользоваться большим игровым комплексом с двухэтажными башенками, перейти из одной в другую по мостикам-переходам. Взобраться на них можно по ступенькам и скатиться вниз по горкам, — добавили в пресс-службе.

Общая площадь игровой зоны — 650 квадратных метров. После завершения благоустройства на востоке столицы появится еще одно пространство для отдыха, прогулок и спорта. Окончить работы планируется в этом году.

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