Ольга Бузова назвала себя блокадницей
Певица и ведущая Ольга Бузова выложила в свой аккаунт в Instagram новое видео. На нем она в купальнике сидит за столом и облизывает тарелку.
Человек, снимающий видео, прокомментировал: «Вот она, настоящая Ольга Бузова». При этом сама звезда оправдывала себя.
— Застукали. Вообще, я леди, но дома — можно, — написала певица.
Также в конце видео она назвала себя блокадницей, что возмутило подписчиков.
«Не смей упоминать даже это святое слово», «Ничего святого! Приравняла себя к ленинградцам военных лет», «Вести себя так и не научилась», — выражали они свое недовольство в комментариях к посту.
12 августа стало известно, что Ольга Бузова вместе с Тимуром Батрутдиновым отправилась на Бали на съемки реалити-шоу «План Б».
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