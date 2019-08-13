Москвичку осудили на три года колонии за ложное сообщение о минировании Курского вокзала
Женщину приговорили к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании Курского вокзала по решению Басманного районного суда Москвы, сообщают в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
— Басманный районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 36-летней уроженки Пермского края. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры» Уголовного кодекса России, — рассказали агентству городских новостей «Москва».
Согласно информации, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонила в службу «112» и заявила о минировании Курского вокзала Москвы. Сообщение оказалось ложным.
После хулиганского звонка всех пассжиров эвакуировали, а сотрудники правоохранительных органов обследовали здание вокзала.
Отмечается, что женщина ранее дважды привлекалась к уголовной ответственности за подобные преступления. С учетом совокупности деяний москвички суд признал подсудимую виновной. Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима.
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