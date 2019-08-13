Депутат оценил идею о сокращении рабочей недели
Депутат Госдумы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что предложение о сокращении рабочей недели требует тщательного обсуждения.
Федерация независимых профсоюзов России 13 августа выступила с предложением перевести россиян на четырехдневную рабочую неделю, чтобы оптимизировать время труда и отдыха, передает RT.
Депутат Ярослав Нилов считает, что необходимо проанализировать все риски от подобного нововведения. Он отмечает, что для некоторых сокращение рабочих часов напрямую сокращает заработную плату.
— Здесь необходима оптимизация и другие инструменты, чтобы не пострадали работодатели и сотрудники, — пояснил Нилов в комментарии Nation News.
Депутат также отметил, что важно предоставлять людям оптимальное время для отдыха, чтобы они могли восстановить силы и провести время с близкими.
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