О самооправдании

Когда люди совершают грех, часто они готовы обвинить в нем всех окружающих, но только не себя.

Люди стояли в очереди за билетами на электричку, а та по новому расписанию отправляется на несколько минут раньше. Все стали предъявлять претензии девушке-кассиру. Одни обвиняли ее в том, что не успевают на работу, другие сетовали, что им нужно на учебу. Одна женщина кричала: «Меня ждут в другом городе. Это безобразие, почему так медленно работаете!» Когда люди разошлись, девушка, чуть не плача, сказала коллеге: «Как же так? Они каждый день ездят на этой электричке. Сейчас перешли на летний режим работы и время отправления изменилось, и у каждого есть возможность уточнить расписание в Интернете, на кассе давно висит предупреждение об изменениях. Почему все меня винят в опозданиях?»

В маршрутку заходили люди. Одна пожилая женщина садилась на свободное место, придерживаясь за дверной проем. Неожиданно мужчина, который вошел последним, захлопнул дверь. Руку женщине прищемило. Люди бросились быстрее помогать. Когда общее шоковое состояние прошло, мужчина напал на пострадавшую: «Что же вы такая невнимательная?! Нельзя же пальцы всюду совать! В следующий раз будьте аккуратнее!»

Довольно часто грех в других кажется таким явным, очевидным (см. Лк. 6:42): в резком ответе человека мы видим грубость, в отказе родных взять кредит — жадность, в добрых словах коллеги о начальстве — лесть. На деле, сами попадая в точно такую же ситуацию, мы оправдываемся: «Я жестко прервал разговор по телефону, потому что был на важной встрече…», «Взять кредит захотели, а в семье постоянного заработка нет…», «Похвалил своего руководителя, но ведь он хорошо выступил!»

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Человек имеет некое идеальное представление о себе. Когда выясняется, что это неправда, он прячется от очевидной истины, винит в своих грехах окружающих.

Чем чаще человек извиняет собственные дурные наклонности, тем сложнее ему исправиться. Как пишет преподобный Паисий Святогорец, «самооправдание — это привычка. Чтобы ее отсечь, необходима сила воли» и умение «занимать правильную духовную позицию». Ты можешь и не говорить о других людях плохое, а в душе злиться на них. В этом и проявляется заблуждение.

Самооправдание — одно из важных препятствий на пути к духовному преуспеванию. Жалость к себе и снисходительное отношение к собственным недостаткам — первое, что необходимо отсекать, чтобы начать борьбу с грехом.

Важно научиться правильно относиться к себе и окружающим. Другие люди зачастую не виноваты в том, в чем мы их упрекаем, а мы не безупречны. «Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?» (Иак. 4:12), — взывает к нашей совести апостол Иаков.

Если человек смиряется, признает свою греховность, стремится к миру и согласию, то и Господь проявляет к нему милосердие и спасает его (см. Ис. 66:2; Пс. 33:19; Пс. 149:4).

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