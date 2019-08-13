Столичный метростроевец спас жизни пятерых человек

Начальник участка СМУ-25 «Мосметростроя» Олег Гончаров спас во время отпуска в Краснодарском крае жизни пятерых человек. Отдыхая с семьей по путевке в пансионате «Дубрава» в Туапсинском районе, Гончаров заметил в море людей, которых волнами уносило все дальше от берега. Вокруг собралась толпа очевидцев. Родственники находящихся в воде умоляли спасателей что-нибудь предпринять. Тогда сотрудник СМУ-25 и решил прийти на помощь.

— Дочка спросила, куда я направился. Сказал, что спасать людей. Жена подумала, что пошутил. Но было не до шуток. Я схватил надувной матрас и поплыл к утопающим, — вспоминает Гончаров.

Собрав четверых мужчин на матрас, метростроевец объяснил, как действовать, чтобы двигаться в сторону берега. Сам тем временем подхватил еще одного утопающего и вплавь доставил на сушу.

— Мне казалось, что мы никогда не выплывем. Берег был так далеко, а сил уже не оставалось. У спасателей не нашлось катеров, лодок и водных мотоциклов. Единственное, что они смогли сделать, когда мы приблизились, — это выстроиться в цепочку, кинуть нам веревку и подтянуть к себе. Коснувшись ногами земли, упал без сил.

Два часа медики приводили Олега Гончарова в чувство. Еще три дня он восстанавливал здоровье.

— В СМУ-25 он работает уже четыре года. Начинал мастером, был прорабом, сейчас трудится начальником участка, — уточнили в пресс-службе «Мосметростроя».