Улицы Коммунарки реконструируют для обслуживания новой станции метро

В рамках развития улично-дорожной сети в Коммунарке проведут реконструкцию и строительство улиц общей протяженностью около двух с половиной километров. Об этом во вторник, 13 августа, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Строительство связано с запуском новой станции «Коммунарка» Сокольнической линии метрополитена, разработка проекта запланирована на ближайшее время. Работы проведут в три этапа, они продолжатся до конца 2020 года.
— В рамках развития улично-дорожной сети Коммунарки будет выполнена реконструкция улиц Фитаревской, Ясной, Сосенский Стан. Между Сосенским Станом и улицей Александры Монаховой, в районе торгово-офисного центра, появится новая магистральная улица районного значения длиной 470 метров, — сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.
Так, Сосенский Стан продлят от Лазурной до улицы Александры Монаховой, затем до перспективной дороги МКАД — Коммунарка — Остафьево. Улица Ясная протянется до станции «Коммунарка», на ней обустроят отстойно-разворотную площадку для общественного транспорта. А по окончании строительно-монтажных работ прилегающую территорию благоустроят.
По словам главы ведомства, этот проект откроет эффективную транспортную связь между улично-дорожной сетью и новой станцией. Более того, проект в целом улучшит транспортную обстановку в Коммунарке.
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