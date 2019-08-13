Гороскоп: какими мамами становятся разные знаки зодиака

Овен

Активная мама. Будет стараться охватить все, включать в воспитание все свои умения и знания. Она будет стремиться к тому, чтобы научить своего ребенка всему, что возможно. Может быть строга и вспыльчива, поэтому маме-Овну лучше не перечить.

Телец

Мама - эстет. С первых дней жизни окружит своего ребенка красотой. Будет одевать его в модные наряды, покупать все самое лучшее. Мама-Телец следит за трендами, лучшая похвала для нее в том, как чудесен ее малыш.

Близнецы

Прагматичная мама. Этот знак любит свободу и не потерпит лишений, поэтому мама-Близнец окружает себя помощниками. Если нет проблем с финансами, то с раннего возраста наймет для ребенка репетиторов и найдет множество разных кружков.

Рак

Сентиментальная мама. С точки зрения заботы это просто идеально. Она всегда уследит за своим ребенком, он будет вовремя накормлен и уложен спать. В решении «мамских» проблем ей часто помогает интуиция.

Лев

Мама-защитник. С ней лучше не спорить. Любит быть примером для своего чада, порой требовательным и не приемлющим непослушание. Тем не менее она мудра и предусмотрительна. Для нее ребенок идеален во всем, она будет стоять за него, как бы скверно он ни поступил. Будет гордиться своим чадом.

Дева

Мама-друг. Всегда выслушает и даст совет. С ней можно поговорить по секрету. Правилами воспитания ребенка Девы не слишком заморачиваются, часто действуют по ситуации. Будут водить ребенка на разные занятия и кружки. Хвалят ребенка за множество друзей.

Весы

Увлеченная мама. Ей хочется идеальности во всем. Конечно же, она будет стремиться к тому, чтобы ее ребенок лучше всех был одет, был примером в сознании воспитателей. Чтобы контролировать процесс, она вступит в родительский комитет.

Скорпион

Требовательная мама. Часто бывает недовольна своим ребенком. Маме-Скорпиону сложно угодить, причина лишь в том, что по своему знаку такая мама критична не только к окружающим, но и к себе.

Стрелец

Мама-педагог. Знания — с самых пеленок. Она четко уверена, что чем раньше ребенок погрузится в образование, тем больше толку из него выйдет. Старается сама быть мудрым учителем для своего чада, уметь объяснить.

Козерог

Аккуратная мама. Любит порядок и дисциплину. Несмотря на собственную занятость, умеет выкроить время для своего ребенка. Она любит все держать под контролем, не доверяет нянькам, хотя пользуется их услугами довольно часто. У мамы-Козерога часто все спланировано.

Водолей

Мама-оригинал. Со стороны она может казаться чудной, и ее качества могут противоречить пониманию материнства. Но у нее такой подход ко всему, на все есть свое мнение. Она может не следовать общепринятым нормам по воспитанию детей.

Рыбы

Искренняя мама. Радуется всему, что ее ребенок сделал. Ведет альбомы, рассказывает с трепетом. Гордится им. Она ценит внимание ребенка к ней самой, может заскучать даже тогда, когда отлучилась ненадолго в магазин.

АСТРОЛОГ ОТВЕЧАЕТ ЧИТАТЕЛЮ

В этом году «Вечерка» дарит своим читателям уникальную возможность заказать предсказание или гороскоп на волнующую их тему.

Хотите узнать будущее своего ребенка? Не уверены, стоит ли вкладывать средства в то или иное дело? Пытаетесь понять, кто из поклонников лучше других годится вам в мужья? Пишите по адресу: astro@vm.ru с пометкой «Гороскопы Алены Прокиной», и на ваши вопросы ответят наши экспертыастрологи. В письме обязательно укажите точную дату своего рождения (день, месяц и год).

Галина, 65 лет, Рыбы, родилась в Москве:

— Сейчас я бомж, у меня нет ни жилья, ни денег. Получаю пенсию, правда, она меньше 10 тысяч. Будут ли положительные изменения в моей судьбе?

Астролог:

— В вашей карте ярко выражен экзальтированный Сатурн. Это сложное положение, которое накладывает отпечаток на всю жизнь: постоянные испытания, сложные отношения с родными. Скорее всего, в таком положении — без жилья — вы оказались как раз из-за конфликта в семье. Также у вас достаточно сложная ситуация со здоровьем, поэтому нужно пристально за ним следить. Судьба вас продолжает испытывать, и вам ничего не дается просто так. Но нужно взять себя в руки и не терять оптимизм — уже в середине сентября у вас появится возможность найти себе жилье — пусть и временное.

Александра, 46 лет, Стрелец, родилась в Санкт-Петербурге:

— Я педагог, успешно работаю по специальности. Есть мысль открыть собственный образовательный центр. Есть единомышленник и коллега, с которым хотим реализовать эту идею. Есть обоснованные сомнения — нулевой опыт в бизнесе, хотя у меня есть высшее экономическое образование. Получится ли у нас реализовать свою идею? Астролог: — У вас сейчас очень сильная взаимосвязь с партнером, с которым вы хотите строить бизнес. Вы не ярко выраженная бизнес-леди.

Но у вас есть человек, который способен усилить ваши стремления. Поэтому в данной ситуации очень многое зависит от соратника. Если вы в нем уверены на сто процентов и точно знаете, что он не подведет, — дерзайте. В противном случае ничего хорошего из этой затеи не выйдет.