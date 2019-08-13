Запретная мода. Почему в Тунисе нельзя носить мини-юбки
В Тунисе 53 года назад запретили мини-юбки. 13 августа первый президент страны Хабиб Бургиба отказал женщинам в праве носить эту одежду.
— Дело в том, что в Тунисе большое внимание уделяется нравственному воспитанию представительниц прекрасного пола. В школе у мальчиков нет определенной формы, а у девочек есть, — рассказал «Вечерке» востоковед Денис Моисеев.
Но не стоит считать первого президента страны тираном из-за того, что он распорядился запретить юбки прямо в праздник. Именно он в 1956 году принял кодекс, согласно которому было отменено многоженство, создана судебная процедура для развода, а также у женщин появилось право не соглашаться вступать в брак.
В один из последних праздников местным дорожным полицейским запретили штрафовать женщин, если они нарушили правила после 20:00.
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