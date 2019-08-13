Критиков России стоит пожалеть

После прочтения очередного обличающего, жестко критикующего и временами откровенно ненавистнического в отношении России текста (будь то в СМИ или в социальных сетях), автор которого давно или не очень отбыл за ее рубежи, российское общество впадает в раздраженное недоумение.

Причина — в упорных попытках понять, что заставляет людей покинувших «эту страну» и обретших новую родину, которая вроде бы подарила им счастье и благополучие, так упорно жить жизнью прежней.

Я вам скажу больше. Это довольно затруднительно понять даже мне — человеку, который имеет ровно аналогичный опыт.

В 1993 году я переехала из родной Латвии в Россию, в подмосковную глубинку. Причин было тому несколько, и политические занимали в этом списке далеко не последнее место. Мне не нравилось то, во что превращается моя малая родина (своей Родиной с большой буквы я считала СССР). Мне было психологически некомфортно жить в Риге в тогдашней атмосфере прибалтийской республики. Я не хотела быть частью того независимого государства, которым становилась Латвийская Республика.

А вот дальше произошло интересное.

Мне предстояло начать практически с нуля в России начала 90-х годов. Думаю, никому не надо напоминать те реалии, и, поверьте мне, по сравнению с Ригой контраст был еще более вопиющим.

Но главным моим чувством по приезде в Россию было ощущение покоя, свободы и возможности дышать полной грудью. Как будто у меня с плеч упало безумно тяжкое бремя, не дававшее сделать полный вздох. Но я наконец оказалась там, где мое место, и прошлое перестало иметь значение.

В силу этого личного опыта я смотрю на глубоко эмоциональные русофобские излияния некоторых наших эмигрантов Фото: Скриншот из YouTube «Иосиф Бродский. Интервью»

Самое удивительное, что это чувство практически молниеносно освободило от переживаний, мучивших меня в Риге. Горечь, тяжесть на душе, острая эмоциональная вовлеченность в события и болезненные реакции на них — все это как отрезало, осталось в прошлом, как перевернутая страница книги.

С тех пор прошло более четверти века. Я нечасто, но регулярно бываю в Риге. В силу профессиональных интересов поверхностно слежу за политическими процессами там и временами пишу тексты на соответствующие темы. Но по существу все это меня не трогает. Если нет громких информационных поводов, я месяцами не вспоминаю про Латвию в политическом смысле. И уж разумеется, мне даже в голову не приходит регистрироваться на местных форумах, чтобы гневно обличать происходящее в республике. Самые сильные эмоции, которые я испытываю относительно даже наиболее не симпатичных мне тамошних событий и явлений, — это сожаление. И ирония.

В силу этого личного опыта я смотрю на злобные и глубоко эмоциональные русофобские излияния некоторых наших эмигрантов, по сути, находясь на их же месте, и это позволяет мне немного иначе взглянуть на причины, побуждающие их к таким действиям.

До определенной степени этих людей можно пожалеть. Дело в том, что они совершили роковую для себя ошибку и вынуждены теперь за нее расплачиваться каждую секунду своей жизни.

Им было плохо, когда они жили в России, и они уверили себя, что проблема именно в стране. А значит, думали они, стоит уехать, и у них все наладится. Однако, когда они совершили этот решительный шаг, им стало еще хуже. То есть дело было не в России, а в чем-то другом. В ком-то другом. В них самих.

Их нынешняя агрессивная ненависть к бывшей родине — на самом деле способ поддерживать то прошлое их состояние, когда им было плохо. Но это «плохо» лучше по сравнению с тем, какой внутренний ад им грозит из-за полного погружения в реалии новой страны.

Так что да, этих людей можно пожалеть. Впрочем, это путь для самых высоких гуманистов. Остальным проще и полезнее их игнорировать — просто из соображений психологической и эмоциональной гигиены.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»