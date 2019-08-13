Студенты-медики отметили юбилей Ивана Сеченова

Один из основоположников физиологии, автор публикаций о рефлексах головного мозга, Иван Сеченов для Первого меда был и остается идейным вдохновителем.

— С 1955 года наш университет гордо носит имя этого выдающегося ученого, — сообщил «ВМ» проректор вуза Андрей Еремин. — Его разработки перевернули представление о физиологии как науке. Сейчас она изучается на всех специальностях и курсах.

В память об ученом Музей истории медицины университета открыл тематическую фотовыставку «Автобиографические записки». Девять стендов представляют собой подборку архивных фотографий и отрывков из воспоминаний Сеченова.

— Уникальная историческая личность с уникальной биографией, — утверждает директор выставочного пространства Галина Синяева. — Он не стеснялся отстаивать свои убеждения и призывал к этому других. В его записях сохранились и довольно критичные замечания о педагогах и коллегах и в то же время очень теплые слова о тех людях, с которыми он сталкивался на протяжении жизни.

В рамках праздничной недели сотрудники университета также организуют интерактивную программу «Родоначальник родной физиологии и носитель истинно свободного духа», которая посвящена малоизвестным фактам биографии медика.

— Мы также рады сообщить об открытии комнаты-музея Сеченова, где ребята смогут не только освоить новую информацию, но и приобщиться к истории, — рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной физиологии Владимир Волков. — Знания о прошлом медицины крайне значимы для воспитания в студентах корпоративного духа, чувства принадлежности к отечественной медицине и к нашему вузу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Чиж, советник ректора Первого Московского государственного медицинского университета:

— Сеченовский университет входит в государственную программу «Проект 5-100», которая позволяет нам делать серьезные шаги в плане конкурентоспособности на мировом уровне, а также в области развития образования и науки. 85 процентов наших первокурсников надежно определились с профессией и искренне хотят стать врачами.

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