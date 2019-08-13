Столичные зрители выбрали фильмы для «Ночи кино»
Она проводится в четвертый раз, о ее программе журналистам рассказали глава Департамента культуры Москвы Александр Кибовский, директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова, исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов.
— Основная задача «Ночи кино» — популяризация российского кинематографа. В разных точках Москвы бесплатно можно будет увидеть три картины, выбранные самими зрителями в ходе голосования, — рассказал Тельнов.
Этими фильмами стали комедия «Домовой» Евгения Бедарева, рассказывающая о непростых взаимоотношениях новоселов — мамы с дочкой и необычного жильца, не желающего уступать территорию; «Балканский рубеж» — военная драма Андрея Волгина, посвященная секретной операции по захвату аэродрома Слатина в Косове, и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» — комедия, название которой говорит само за себя.
В «Ночь кино» будут открыты кинотеатры, концертные и театральные сцены, музеи и библиотеки. Каждая площадка подготовила свою программу, помимо основной. Так, Третьяковка покажет документальный фильм «Неизвестный семнадцатый» Галины Евтушенко, гости Булгаковского дома смогут совершить поездку на трамвае 302-бис, а в Музее кино пройдет мастер-класс «Кино на стекле».
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