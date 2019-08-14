Гидрометцентр пообещал москвичам еще один теплый день 14 августа
Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, какая погода ожидает жителей и гостей столицы 14 августа.
В среду, по прогнозу синоптиков, день будет теплым — до 25-26 градусов тепла.
Однако с 15 августа температура вновь начнет снижаться: в четверг ожидается около 23 градусов тепла, в пятницу — порядка 21 градуса. При этом возможны дожди, а местами и грозы.
В выходные также не исключаются осадки, хотя и небольшие. Воздух прогреется до 22 градусов, сообщает «Российская газета».
Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в августе жителей столичного региона ожидает переменчивая погода — практически каждый день возможны дожди.
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