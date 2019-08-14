Восемь певиц и одна балерина. Звучит как название красивого фильма или, может, эротического романа. Но на деле — ничего красивого и элегантного. Наоборот. Все эти прекрасные, хоть и немолодые, фемины — фигурантки судебного дела. Они обвиняют испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Личико явила только одна из дам, остальные — инкогнито. Патриция Вульф, оперная певица, рангом, конечно, куда мельче, чем Пласидо… Дамочка не первой свежести рассказала, как он… нет, не изнасиловал ее в гостиничном номере. Рассказала, как он ее «встречал у сцены». Ухаживал. Не давал проходу просто! И такой, понимаешь ли, нанес ее девичьей чести тем самым урон — ну просто ужас какой-то. Тридцать лет назад, ага. А сейчас вот гештальт она решила закрыть, обнародовав страшную правду.

Ее желал когда-то сам Доминго.

И другие тетеньки тоже вторят: одну пытался поцеловать, одной «намекал». Эдак скоро можно будет вменить в вину что-нибудь типа «он подумал о нашей близости», или «он видел меня во сне голую», или похотливо посмотрел… Ахаха, я уверена, что богатый, известный и очень красивый оперный певец не знал в своей жизни проблем с противоположным полом. Женщины бегали за ним табуном… И тут вдруг восемь певиц и балерина. Упс!

Казалось бы, «вспомнила бабка, как девкой была». У нас такие тоже есть — бабки Ежки, костяные ножки. Не буду перечислять, много их. Выпускают книги воспоминаний, где пишут про то, как их «вожделели» известные актеры-режиссеры. Табаков, Гайдай. Причем пишется это все, когда «фигурант» уже в лучшем из миров и ничего не возразит, не опровергнет. В этом-то и подлость… У нас, слава богу, уголовных дел не заводят на такие дурацкие воспоминания. А за границей устраивают самую настоящую травлю.

И руки прочь от Пласидо нашего Доминго! Пусть приезжает к нам с концертами Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Вот Харви Вайнштейн. Уж как его опозорили, унизили, лишили всех почестей и наград, изгнали из голливудской стаи… Доминго напуган, ему уже почти восемьдесят. Такой вот подарочек на старости лет. Комментируя иск, он ответил очень деликатно: «Обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц чрезвычайно удручают, а их формулировки не соответствуют действительности. Тем не менее больно слышать, что я мог огорчить кого-то, заставить испытывать дискомфорт, несмотря на то, как давно это происходило, и насколько благими были мои намерения. Я заверяю, что всегда вступал в какие-либо отношения только по обоюдному согласию».

Жалко старика Доминго. Потому что, несмотря на всю глупость обвинений, в которых маразм уже перемежается с фантазиями, суд может иметь для него самые что ни на есть печальные последствия. Вот и суток не прошло, как стало известно о том, что Пласидо-то, оказывается, шалун, как Филадельфийский оркестр отменил выступление Доминго. Боятся.

Травля началась. Сейчас мы все станем свидетелями омерзительной игры «Замочи Доминго». Накинутся всей сворой с криками «Акела промахнулся» и станут грызть.

А я бы посоветовала старушек на вменяемость проверить. Деменция, знаете ли, суровая штука. Иногда вспоминаешь то, чего и не было вовсе.

И руки прочь от Пласидо нашего Доминго! Пусть приезжает к нам с концертами. Мы его всегда ждем.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»