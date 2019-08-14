Лимитированная серия карт «Тройка» стала доступна в столичном метро
В кассах московского метро можно приобрести ограниченную серию карт «Тройка» от проекта «Привет, Москва!». Они посвящены новому блоку «Литература и театр».
Продают карты в кассах ряда станций, в том числе «Саларьево», «Пушкинская», «Маяковская», «Киевская», «Павелецкая», «Белорусская», а также в сувенирных магазинах метрополитена на станциях «Трубная» и «Маяковская» и информационных стойках «Живое общение». Число таких карт в продаже — 30 тысяч.
Это уже пятая серия карт со специальным оформлением. По словам куратора проекта «Привет, Москва!» Оксаны Бондаренко, на новых «Тройках» будут показаны известные образы.
— Мы также подготовили авторское видение от иллюстраторов проекта, — цитируют спикера в агентстве городских новостей «Москва».
Лимитированная серия карты «Тройка» будет представлена в трех видах дизайна. Иллюстраторами стали Ксения Стойлик, Олеся Щукина и Ольга Марченко. Часть «Троек» получат победители розыгрышей в социальных сетях.
Проект «Привет, Москва!» стартовал в конце 2018 года. Тогда же на Кольцевой линии московского метро был запущен одноименный поезд. Предыдущими тематическими блоками были «Москва историческая», «Москва кинематографическая», «Москва музыкальная» и «Москва литературная и театральная».
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