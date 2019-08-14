Три российских спортсмена переплыли Байкал меньше, чем за сутки
Спортсмены-любители переплыли озеро Байкал меньше, чем за сутки, сообщает argumenti.ru.
В заплыве приняли участие три экстремала: крымчане Евгений Семеняка и Вячеслав Тимошенко и Заур Закраилов, руководитель федерации современного мечевого боя Чечни. Спортсмены преодолели дистанцию около 50 километров.
Заплыв начался в поселке Листвянка Иркутской области в 5:30 утра, а завершился в селе Выдрино в Бурятии в 4:35 утра. Температура воды в озере не превышала 14 градусов.
Подобной акцией спортсмены хотели привлечь внимание к проблеме загрязнения Байкала. Участники подчеркнули необходимость сохранения озера, несущего в себе самый большой в мире запас пресной воды.
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