Порядка 200 контрактов на благоустройство парков заключили заказчики в этом году
Почти 200 контрактов на благоустройство парков столицы заключили московские заказчики с начала 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента по конкурентной политике.
— В текущем году создание новых парковых территорий, благоустройство уже существующих способствовало увеличению количества таких контрактов на 40 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В сообщении уточняется, что в этом году работы пройдут в парке 850-летия Москвы, парках Фили, «Пальмира», «Вагоноремонт», «Сокольники», «Парке Дружбы», парке в пойме реки Битцы, в Северном Тушине, парковой зоне Дубнинская и на других территориях, сообщает агентство «Москва».
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