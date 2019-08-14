Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует. Об этом в среду, 14 августа, сообщили «Украинские новости» со ссылкой на сообщение, представленное в газете «Голос Украины».

В документе уточняется, что вышеуказанное религиозное учреждение прекращает существование посредством реорганизации. Соответствующая запись была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц, предпринимателей и общественных объединений 29 июля 2019 года.

В связи с этим все доверенности, выданные на имя УАПЦ до 29 июля, отозваны. Таким образом, она присоединяется к неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом пишет RT.

Отметим, что ранее на территории страны функционировали три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь и непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат. Последние две выступали за создание новой объединенной автокефальной православной церкви.

11 октября синод Константинопольского патриархата начал работать над предоставлением автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ). Было объявлено о снятии анафемы и восстановлении в сане глав неканонических церквей Украины — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Помимо прочего, отменили признанное незаконным решение от 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал действия патриарха Константинопольского Варфоломея провокацией, проводимой в интересах США. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность, что предоставление автокефалии Украине угрожает национальному единству страны.

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