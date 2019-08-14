Супруги из Англии разбогатели благодаря своей забывчивости
Супруги из английского графства Ноттингемшир выиграли 1 миллион фунтов стерлингов благодаря тому, что забыли купить своему коту корм.
Когда мужчина вернулся домой, он понял, что питомца нечем кормить. По этой причине он принял решение съездить за едой для кота на автозаправку. Там он решил приобрести лотерейный билет и вновь забыл про еду для своего четвероногого друга.
Когда англичанин сел в машину, его оповестили о том, что он выиграл 1 миллион фунтов стерлингов или 78,4 миллиона рублей.
Оказывается, госпожа Фортуна не впервые повернулась лицом к супругам. До этого им несколько раз удавалось выигрывать в лотерее по 100 фунтов (7,8 тысячи рублей). Свой последний выигрыш пара собирается потратить на путешествия по миру, пишет Daily Star.
Не менее удачливым оказался и житель США, который выиграл 345 миллионов долларов благодаря печенью с предсказаниями. Американец нашел призовой номер на оборотной стороне бумажки из «волшебного» лакомства.
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