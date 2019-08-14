Максим Галкин показал «чудо» дочке Лизе
Шоумен и пародист Максим Галкин удивил свою дочь Лизу, показав ей «настоящее чудо» с помощью приложения для смартфона. Видеозапись артист выложил на странице ребенка в социальных сетях.
На протяжении всего ролика видно, как девочка все больше удивляется тому, что демонстрирует ей папа. А восхитило ребенка следующее: Галкин с помощью приложения создал иллюзию в комнате в виде имени «Лиза». При этом буквы никак не были закреплены и просто парили в воздухе.
Дочь артиста в процессе «представления» не могла вымолвить ни слова, а лишь смотрела на отца.
В итоге дочь спросила Галкина, как он смог такое сделать. Шоумен ответил ребенку, что это было «чудо».
Видеозапись на странице Лизы Галкиной в Instagram получила множество положительных отзывов от подписчиков. В настоящее время ролик набрал более 102 тысяч просмотров.
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