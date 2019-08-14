Стадион в Грозном оштрафован на 150 тысяч рублей после оскорбления судьи по громкой связи
Стадион футбольного клуба «Ахмат» в Грозном не станут дисквалифицировать после инцидента с оскорблением судьи по громкой связи. Спортивный коллектив заплатит штраф в размере 150 тысяч рублей.
Данное решение в разговоре с журналистами объяснил председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.
По его словам, случай со стадионом в Грозном нельзя считать рецидивом.
— Прошлое такое же нарушение было в 2013 году, поэтому это не систематическое нарушение на этой арене, — передает сообщение Григорьянца РИА Новости.
Напомним, что во время проведения матча «Ахмата» с московским «Спартаком» судья Алексей Сухой удалил с поля игрока грозненцев Аблая Мбенга в конце второго тайма. За две минуты он показал футболисту две желтые карточки.
После этого работник пресс-службы стадиона выкрикнул в микрофон оскорбление в адрес арбитра. После инцидента нарушитель был уволен.
Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «Спартака».
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