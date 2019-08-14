Журналисты сравнили жизнь в России и Великобритании

Журналисты ФАН провели исследование и сравнили жизнь в России и Британии. Многие специалисты отметили, что развитие некоторых сфер общественной жизни в этих двух странах схожее.

Главный исполнительный директор по индустрии здравоохранения Сбербанка Юрий Крестинский считает, что система здравоохранения времен СССР стала основой для создания британской системы. Так, в настоящее время медицина в Британии полностью государственная. В ней есть свои недостатки: зачастую жителям Великобритании приходится ждать много времени, чтобы попасть к определенному специалисту. Эксперт отмечает, что по количеству врачей на душу населения Россия превосходит Британию.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин отметил, что в сфере образования Британия также обращала внимание на опыт СССР. В частности, некоторые советские учебники по естественно-научным дисциплинам были переведены на английский язык.

Журналисты ФАН также оценили ситуацию с жильем в обеих странах. Многие британцы не имею собственного жилья. Здесь более популярна система leasehold — покупка права владения квартирой на какой-то определенный срок.

Большую часть заработной платы жители Британии тратят на аренду жилья. В магазинах они обычно не оставляют много денег, покупая лишь необходимые вещи.

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