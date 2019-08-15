Международный фестиваль фейерверков пройдет в Москве

В столице 17 и 18 августа пройдет V Международный фестиваль фейерверков «Ростех». Его участниками станут команды из России, Канады, Франции, Италии, Испании, Португалии, Аргентины, Пакистана.

Темой фестиваля 2019 года станет театр. Откроют его прошлогодние победители — словацкие пиротехники. Церемония состоится 17 августа в 21:00 в Братеевском парке.

Гости праздника смогут наблюдать красочные представления, в небе появятся необычные фигуры различных цветов. Между выступлениями команд, включающих в том числе фейерверк в цветах национального флага, будет представлено светопроекционное шоу.

Все выступления команд будут сняты с воздуха, и зрители смогут увидеть происходящее на экранах, что позволит им оказаться в центре действия. Также на мероприятии впервые будет организован «Фестиваль ТВ», принять участие в записи новостей фестиваля на камеру смогут все желающие. Посетителям подробно расскажут об этапах производства телевизионного сюжета.

Кроме того, парке Братеево гости получат возможность активно и с пользой отдохнуть: для них организуют скалодром, полосу препятствий, площадку для мини-гольфа и йоги, фудкорты. В программу войдут и спектакли, мастер-классы по созданию театрального инвентаря. Детям предложат прокатиться на аттракционах и посетить город профессий «Мастерславль».

Для посетителей также выступят российские музыканты: в первый день фестиваля фейерверков песни будут исполнять Елка и группа «Браво», а во второй — Дима Билан и Юлианна Караулова.

Стоимость билетов — от 500 рублей. Дети до 7 лет могут пройти бесплатно, уточняют на официальном сайте мэра Москвы.

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