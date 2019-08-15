Система онлайн-оплаты счетов за аренду недвижимости появилась в столице

Индивидуальные предприниматели и физические лица теперь могут оплатить счет за аренду недвижимости онлайн. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента городского имущества столицы.

— Город внедрил систему онлайн-оплаты начислений по финансово-лицевым счетам для контрагентов, арендующих городскую недвижимость, в том числе с использованием банковских карт. Сервис доступен для физических лиц и ИП на портале mos.ru и на сайте www.gosuslugi.ru, — говорится в сообщении.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, такие платежи позволят избежать ошибок во время оформления документов. Платежные реквизиты теперь не нужно заполнять.

— Они автоматически подгружаются в личном кабинете на портале mos.ru, — сказал он.

Ежегодно за аренду недвижимости платят свыше 24 тысяч жителей, добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман. Ранее арендаторы ездили в банк, заполняли платежные документы. Новый сервис позволит существенно сэкономить время.

— Достаточно потратить несколько минут на оплату начислений по финансово-лицевому счету. При этом информация об оплате поступает в Департамент городского имущества в момент проведения платежа банком, — отметил Гаман.

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