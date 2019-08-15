«Есть даже коммуны»: как сегодня живут столичные хиппи

Знаменитому рок-фестивалю «Вудсток» 15 августа исполняется 50 лет. Отчасти именно благодаря ему движение хиппи и стало таким популярным в мире. «Вечерняя Москва» решила выяснить, как сегодня живут столичные «дети цветов» и возможно ли массово возродить культуру «любви и мира».

— К сожалению, движения уже практически нет, — считает московский хиппи Арсений Травич. — Как и остальные субкультуры, которые перестали существовать последние лет пять, хиппи растворились в социуме. Надо понимать, что хипповство 70-х в СССР и хипповство в 2019-м — совершенно разные понятия. Сейчас, скорее, идет «отыгрыш». Перед хиппи нет тех проблем, которые стояли перед людьми того времени. Конечно, до сих пор предпринимаются попытки возродить эту культуру. Проходит множество музыкальных фестивалей и по России, и в Московской области, но все они стали платными. Есть даже коммуны и экопоселения, где живут люди, внешне похожие на хиппи. Но я бы не сказал, что это они, потому что нет той идеи.

А вот отечественный хиппи старой школы Арво Хантер считает, что будущее у «Системы» (хиппи-движение — прим. «ВМ») есть.

— Так вышло, что я вовремя, в начале 70-х, приехал в Эстонию — на свою историческую родину, где встретил огромное количество хороших людей из «Системы». Со многими из них мы остались добрыми друзьями до сих пор. Кое с кем даже общие приключения случились. Я всегда был преимущественно один, как Маугли. На «Вудсток» попасть не вышло, но, если честно, хватало интересного и в тогдашнем Союзе.

— Как сегодня выглядит движение хиппи? Сильно ли изменилось за последние годы?

— Любое движение трансформируется, потому что время бежит вперед. Какое-то количество молодежи в поисках внутренней свободы ищет себя в разных общественных движениях и в подавляющем большинстве оказывается рабами какой-нибудь другой системы. Хиппи — название очень условное, необязательно носить длинные волосы, фенечки и «пацифик», чтобы быть счастливым. Те молодые люди и девушки, кого я знаю, кто гордо называет себя хиппи, могут быть увешаны феньками, но не понимать тех взглядов, которых мы придерживаемся. Иные же выглядят совершенно цивильно, не называют себя хиппи, панками, растаманами, прочими нарицательными, но сеют добро и любовь, живут свободно и счастливо. Короче, сейчас, как и всегда, прекрасные люди могут выглядеть по-разному, и пока они думают друг о друге и любят, они — самые что ни на есть хиппи.

— Жизнь рядового хиппи чем-то отличается от жизни обычного человека? Ты сам чем занимаешься?

— С возрастом уже не так часто катаешься автостопом, «сейшаки» (фестивали – прим. «ВМ») для большинства тоже ушли на второй, третий, четвертый план. Кто-то нашел работу, обзавелся семьей, живет в тепле и уюте в семейном гнездышке. Это, на мой взгляд, самый логичный итог пропаганды любви и добра. Многие семьями выбираются в путешествия: Индия, Тибет, Непал, Израиль. Иногда даже остаются там. Кто-то уезжает подальше от городов. Кто-то владеет музыкальными магазинами, играет в группах, занимается изобразительным искусством, литературой. Я лично — писатель, все еще время от времени катаюсь по странам бывшего Союза.

— Много среди хиппи тех, кто объединяется в коммуны, уходит от остального общества?

— Они есть и в Москве, и в Петербурге, и в столицах стран СНГ, и по всей России. Это не самые известные адреса, что, в общем-то, вполне логично. И если о них не говорят, значит, так нужно. Я был в двух таких — люди там живут замечательно. В основном это творческие союзы художников, писателей. Не всегда они хиппи в общем понимании, но это люди, явно не чуждые движению. Есть, конечно, совсем другие. Ребята, которые организуют всякие общественные перформансы — иногда неоднозначные, как, впрочем, и в 70-х. Правда, теперь свободы самовыражения чуть больше, поэтому немного проще.

— Как смотришь на слова своего коллеги по движению о том, что сегодня хиппи уже нет, потому что нет тех идей и проблем, что существовали раньше?

— Неужели сейчас нет войн, разногласий, экзистенциальных проблем, которых, в общем-то, у любого молодого поколения, по-моему, с лихвой хватает? И всего остального? Мне кажется, что время, как спираль: некоторые явления очень точно повторяются. Общество всегда наступает на одни и те же грабли, а если умудряется отодвинуть их в сторону, раскидывает новые. Возможно, тот парень и прав, говоря, что не осталось хиппи с теми взглядами, что были в Советском Союзе в конце 60-х — начале 70-х. Смешно, если молодые люди сегодня будут рассуждать о суровости «конторы» и жестокой несправедливости войны во Вьетнаме 65-го. Сейчас хватает других проблем, с которым нас сталкивает новое время. Если есть явление, значит, найдутся те, кто будут с ним бороться. Хиппи или нет — неважно. Если что-то противоречит, вредит свободе и благополучию людей, любой здравомыслящий человек вправе быть несогласным. И лучшее проявление этого — не насилие, демонстрации и митинги, а всего-навсего образ жизни, ведущий к свободе и благополучию.

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