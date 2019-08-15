«Кто босиком, кто с разбега»: пассажир рассказал, как проходила эвакуация людей с самолета A321

«Вечерней Москве» удалось связаться с одним из пассажиров самолета A321, который экстренно приземлился в подмосковном Жуковском. Он в подробностях рассказал о происшествии и о том, что происходило на борту во время полета.

— Поняли, что что-то не так, когда раздался звук, похожий на небольшой взрыв, скрип в одном из двигателей. Со временем начал замечать, что двигатели самолета работают не постоянно, а как будто включаются и выключаются. Самолет начал идти на спуск, и следующее, что я увидел, — поле. Как я понял, мы приземлялись вообще без шасси и с полным баком топлива. То, что мы выжили, — огромное чудо и большой респект пилотам. Самое страшное, что случилось с людьми, — ушибы и переломы, — рассказал пассажир Эрик Арстамян.

Эрик Арстамян также отметил профессиональные действия экипажа и рассказал, как проходила эвакуация.

— Экипаж вел себя просто замечательно. Как только мы приземлились, стюардесса попросила всех не паниковать, экстренные двери открылись моментально, то же самое — с трапами. Хотя некоторые мужики от страха прыгали прямо так, не дожидаясь спускового оборудования. Ну а дальше уже кто как: кто босиком, кто с разбега. В итоге все мы спустились и самостоятельно вышли в поле. Там нас уже ждали скорые, автобусы, полицейские, пожарные. В аэропорту нам дали выбор: можем либо сегодня полететь, либо просто получить компенсацию.

Отметим, что часть пассажиров рейса Москва — Симферополь», которые возвращаются в аэропорт Жуковский, согласились сдать билеты и отправиться рейсом, следующим в Симферополь, в пятницу, 16 августа. Об этом «ВМ» рассказал представитель аэропорта Жуковский Алексей Игнатенко.

— Им обеспечат проживание на период ожидания. Другую половину, которая хочет улететь сегодня, доставят в аэропорт Домодедово, представители авиакомпании обеспечат трансфер пассажирам, — сообщил Алексей Игнатенко.

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