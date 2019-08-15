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Пить из крана без опаски. Качество воды улучшилось по всем основным показателям

Алексей Хорошилов
• 14:59 • 15 августа 2019
Заместитель генерального директора АО «Мосводоканал» — начальник Управления водоснабжения Е. В. Шушкевич за решением оперативных вопросов
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Заместитель генерального директора АО «Мосводоканал» — начальник Управления водоснабжения Е. В. Шушкевич за решением оперативных вопросов
Фото: Предоставлено пресс-службой

В этом году московскому водопроводу исполнилось 215 лет. О том, что представляет собой столичный водопровод сегодня и как изменилось за последние годы качество питьевой воды, мы поговорили с заместителем генерального директора — начальником Управления водоснабжения АО «Мосводоканал» Евгением Шушкевичем.

— Что сегодня представляет собой АО «Мосводоканал» в цифрах?

— АО «Мосводоканал» — одна из крупнейших в РФ компаний, которая занимается водоснабжением и водоотведением. Мы снабжаем водой более 15 миллионов человек в Москве и городах Московской области. Протяженность водопроводных сетей составляет более 13 тысяч километров. У нас есть четыре станции водоподготовки — это мощные сооружения, в которые вода поступает из двух водоисточников, очищается, потом по трубопроводам большого диаметра подается в город, и там уже происходит разветвление на магистрали, по которым вода доставляется москвичам. Всего в АО «Мосводоканал» работают более 12 тысяч сотрудников.

— В июле этого года утвердили Актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Москвы. Чем была продиктована необходимость ее утверждения?

— Необходимость продиктована тем, что город постоянно развивается, изменяется Генплан. В городе реализуется несколько глобальных программ: «Мой район», Программа реновации жилищного фонда, «Развитие городской среды». Этот год уникален тем, что более 800 улиц в столице будут реконструированы, и там, где выполнят работы по благоустройству, наша задача — заблаговременно переложить и реконструировать сети, находящиеся в данной зоне. Так же напомню, что в 2012 году были присоединены новые территории, на которых идет глобальная реконструкция. В совокупности эти факторы повлияли на необходимость актуализации схемы.

— Как ведется модернизация сооружений водоподготовки?

— Существует традиционная технология водоподготовки, которая обеспечивает качество воды в соответствии с СанПиНом. Однако антропогенная нагрузка на водоисточники постоянно возрастает, и наиболее подвержен загрязнениям Москворецкий источник. Мы эту ситуацию отслеживаем и контролируем. Рублевская станция водоподготовки полностью перешла на новую технологию очистки воды с применением озоносорбции, когда в качестве окислителя используется озон, и вода пропускается через угольные фильтры. Также завершаются проектные работы по строительству новых блоков на Западной станции производительностью 500 тысяч кубометров в сутки с реализацией к 2023 году. Следующим этапом станет реконструкция сооружений, работающих на Волжском источнике.

— Как изменилось качество воды за последние годы? Уже можно пить прямо из крана?

— С уверенностью утверждаем, что на сегодняшний день качество московской питьевой воды заслуживает высокой оценки, вода из крана полностью удовлетворяет нормативным требованиям: она безопасна в эпидемическом отношении, безвредна по химическому составу и обладает благоприятными потребительскими свойствами. Ее можно без ограничений использовать в питьевых целях и в домашнем хозяйстве. За последние 20–30 лет качество улучшилось по всем основным показателям.

— По каким направлениям ведется сотрудничество с Московской областью?

— Проектная производительность наших станций водоподготовки — более 6 миллионов кубометров в сутки. Это было запроектировано в советское время, когда потребление воды на человека составляло 400 литров в сутки. Сейчас оно составляет 134 литра в сутки. Станции суммарно дают 3 миллиона кубических метров воды, соответственно, у нас есть колоссальный резерв, который мы можем использовать для подачи воды в новые микрорайоны, в том числе и в Московской области.

В 2018 году между Москвой и Московской областью было подписано соглашение, в рамках которого определены совместные мероприятия по улучшению качества питьевой воды в Московском регионе. Так, к 2023 году планируется увеличить отбор воды из системы московского водопровода на 143 тысячи кубометров в сутки от текущего, составляющего 255,5 тысячи кубометров. Прирост ожидается от таких потребителей, как Мытищи, Балашиха, Люберцы, Котельники, Дзержинский, и других городов.

ВАЖНО

Переход на прямой договор - ответственное решение Переход на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями - ответственный шаг, влекущий за собой массу изменений. Подходить к этому выбору следует обдуманно, и решение должно быть коллегиальным.

В апреле прошлого года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс, согласно которым жители многоквартирных домов получили возможность заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с АО «Мосводоканал». Для этого жители многоквартирного дома должны принять соответствующее решение на общем собрании собственников.

Для большинства москвичей самой популярной формой остается предоставление коммунальных услуг управляющей компанией. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте АО «Мосводоканал» (http://www.mosvodokanal.ru/press/news/8922?ID=8922), сегодня из 36 тысяч многоквартирных домов на прямые договоры по холодному водоснабжению и водоотведению перешли лишь 166 домов - это менее 0,5 процента. Большая часть таких домов находятся в Троицком и Новомосковском округах, где на прямые договоры перешли 7 процентов домов.

В границах «старой» Москвы за прямые договоры ратуют как правило жители, недовольные работой управляющих компаний. Они полагают, что если выбрать прямой договор, управдом будет исключен из цепочки предоставления услуги. Однако на самом деле ресурсоснабжающие организации, включая АО «Мосводоканал», отвечают только за предоставление услуги до стены дома. Дальше, внутри дома, за водоснабжение и водоотведение отвечает управляющая организация.

Так получается, что на территории Новой Москвы собрания жителей инициируют сами управляющие организации. Особенно актуален этот вопрос для Троицка,в домах, обслуживаемых крупными управляющими компаниями (70 процентов домов Троицка).

Это еще больше усложняет схему взаимоотношений в цепочке «Поставщик-Управляющая компания-Потребитель». Только за последний месяц в троицкий офис «Мосводоканала» обратились 186 человек. Они не знали о проведении собраний, их не проинформировали о переходе на прямые договоры.

Жители высказали недовольство из-за появления дополнительного количества платежных документов. Кроме того, по вопросам начисления и перерасчетов платы за ЖКУ, а также по вопросу предоставления льгот они вынуждены обращаться не только в управляющую компанию, но и в офисы ресурсоснабжающих организаций. Показания счетчиков тоже приходится передавать в ресурсоснабжающие организации. Если меняется число проживающих в доме, жители должны предоставить сведения как управляющей, так и ресурсоснабжающим организациям.

Все эти сложности приводят к тому, что люди чаще всего отказываются от перехода на прямые договоры. Жители некоторых домов расторгли их и вернулись к привычной схеме, тем более, что система прямых платежей за жилищно-коммунальные услуги в Москве (без участия управляющих компаний) давно уже работает. Прежде чем переходить на прямые договоры нужно тщательно взвесить все плюсы и минусы.

 СПРАВКА

В обеспечении контроля качества воды по ходу ее движения от водоисточника до потребителя принимают участие свыше 450 квалифицированных сотрудников аккредитованных лабораторий АО «Мосводоканал» и сторонних организаций. Ежесуточно производится более 5 тысяч определений по физико-химическим, бактериологическим и гидробиологическим показателям. Сейчас действует система автоматического мониторинга качества воды.

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