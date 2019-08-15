Главное книжное событие осени: ММКВЯ пройдет с 4 по 8 сентября

В этом году отдельное внимание будет уделено выставочной и профессиональной программе для издателей, иллюстраторов, библиотекарей, представителей торговых сетей и других специалистов по детской литературе.

Этот шаг сделан в преддверии международной ярмарки детской книги, которая появится в Москве в 2021 году. Это совместный проект ММКВЯ с главным в мире смотром литературы для самых маленьких читателей — Болонской ярмаркой детской книги.

События и гости

В этом году почетным гостем Московской международной книжной выставки-ярмарки станет Республика Беларусь, специальный гость — Шарджа, один из трех крупнейших эмиратов ОАЭ.

Свои книги на форуме представят 33 страны, среди которых Бельгия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Израиль, Индия, Иран, Италия, Китай, КНДР, Колумбия, Латвия, Объединенные Арабские Эмираты, Украина, Пакистан, Польша, Сербия, Сингапур, Сирия, Турция, Франция, Эстония, Южная Корея, Япония, а также гости из Содружества Независимых Государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Узбекистан.

Московская международная книжная выставка-ярмарка Фото: предоставлено пресс-службой ММКВЯ

Читатели встретятся с такими писателями, как Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Эдуард Веркин, Яна Вагнер, Андрей Геласимов, Денис Драгунский, Дарья Донцова, Тина Канделаки, Александра Маринина, Захар Прилепин, Владимир Познер, Андрей Рубанов, Шамиль Идиатуллин, Татьяна Устинова, Андрей Филимонов и многими другими.

Еще одним гостем ММКВЯ станет французский писатель Фредерик Бегбедер, который расскажет о книжной серии с произведениями французских авторов «Коллекция Бегбедера», которая выйдет в России, а также устроит премьеру специально для гостей книжного смотра — новый фильм «Элефант» о жизни писателя, в котором Бегбедер сыграл издателя.

Для профессионалов книжной отрасли тоже будет много интересного: в рамках деловой программы пройдут торжественные церемонии награждения победителей ежегодного национального конкурса «Книга года» и Всероссийского конкурса книжной иллюстрации «Образ книги». Пройдут конференции «Законодательные инициативы и правовое регулирование российского книгоиздания» и «Книжный рынок России — 2019», научно-практический семинар «Аналитика чтения и оценка читательских компетенций детей и подростков». Впервые будут объявлены победители премии «Блог-пост. Лучший книжный блог года».

Рисованные миры и книги без слов

Значительное внимание на ярмарке будет уделено детской, подростковой и молодежной литературе. Чтобы рассказать о том, что происходит в сфере детского книгоиздания, подружиться и укрепить уже существующие связи в международном профессиональном сообществе, в Москву слетятся издатели, преподаватели, арт-директора, исследователи, агенты, авторы и художники со всего мира. Благодаря партнерству с Болонской ярмаркой детской книги на ММКВЯ приедут художники Кацуми Комагата из Японии, испанец Хавьер Сабала, португалец Андре Летриа, Анна Кастаньоли из Испании и комиксист Алессандро Марторелли из Италии.

Московская международная книжная выставка-ярмарка Фото: предоставлено пресс-службой ММКВЯ

Центральное место смотра займет выставка самых необычных и новаторских детских книг, изданных в мире за последние несколько лет, — «Рисованные миры. 1001 выдающаяся детская книга со всего мира в Москве». Ее куратором стала Грация Готти — один из крупнейших мировых экспертов по детской книге, автор многих программ и выставок Болонский ярмарки детской книги, эксперт Международного совета IBBY, основательница школы для книготорговцев Accademia Drosselmeier и замечательного книжного магазина Stoppani на главной площади Болоньи.

Для иллюстраторов итальянская школа MiMaster подготовила трехдневный образовательный марафон в специальном пространстве ярмарки Illustrator’s Survival Corner. Это уникальная возможность для начинающих художников заявить о себе.

Подробная программа смотра будет опубликована на сайте ММКВЯ.

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