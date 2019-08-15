Вход и выход на станциях метро «Спартак» и «Тушинская» могут ограничить из-за футбольного матча
По требованию полиции на станциях метро «Спартак» и «Тушинская», прилегающих к стадиону «Открытие Арена», возможны ситуативные ограничения входа и выхода. Об этом сообщили в Twitter Московского метрополитена.
Изменения могут быть связаны с проведением ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном», который начнется в 19:45.
Сегодня в 19:45 #Спартак и #Тун сыграют в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча состоится на стадионе «Открытие Арена». Зрителям матча удобнее добираться до стадиона через станции #мосметро «Спартак» и «Тушинская».— Московское метро (@MetroOperativno) 15 августа 2019 г.
Столичный метрополитен просит пассажиров соблюдать общественный порядок. Москвичам посоветовали заранее покупать билеты в обе стороны.
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