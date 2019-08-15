Италию могут лишить права проведения Олимпийских игр в 2026 году
Италию могут отстранить от участия в летней Олимпиаде-2020 в Токио и лишить права на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года из-за нового закона о спорте и внутриполитического кризиса. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго.
По его словам, подобные последствия могут быть «разрушительными» для итальянского спорта.
— Есть угроза приостановки полномочий НОК и, следовательно, запрета для наших спортсменов выступать в Токио в 2020 году под национальным триколором, — цитирует Джованни Малаго «Р-Спорт».
Недопонимания между Римом и МОК возникли, когда парламент Италии одобрил закон о реформе системы национального спорта. Согласно документу, основные полномочия по организации спортивной деятельности передаются правительству. Однако в соответствии с принципами Олимпийской хартии НОК не может иметь автономный статус. МОК может отреагировать на новый закон отстранением итальянской сборной от Олимпийских игр.
Читайте также: Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду