Космические экспонаты расскажут истории людей

В пятницу, 16 августа, в Музее космонавтики после масштабной модернизации откроется зал «Утро космической эры». Какие новые уникальные экспонаты увидят посетители — узнала «Вечерняя Москва».

На фоне отреставрированного исторического витража, символизирующего Вселенную, стоит космонавт. Его руки раскинуты в широком приветственном жесте, как будто обращенном к посетителям. «Утро космической эры» — центральный зал московского Музея космонавтики. Именно с него в 1981 году началась история самого музея, а сегодня здесь представлены экспонаты, которые рассказывают о первых достижениях человечества в освоении космоса. Невозможно пройти мимо легендарных собак с космическими позывными Белка и Стрелка. Обратите внимание на вмятины на корпусе капсулы, что стоит рядом с ними. Это реальный спускаемый аппарат, на котором отважные собаки вернулись с орбиты на Землю. Задержитесь у скафандров первой шестерки космонавтов, загляните внутрь макета корабля «Восток». На точно таком же первый космонавт планеты Юрий Гагарин облетел вокруг Земли.

— А покажите мне, пожалуйста, где здесь логический замок? — дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт из первого отряда космонавтов Борис Волынов, остановившись у «Востока», задал вопрос на засыпку Герою России, летчику-космонавту Олегу Артемьеву.

Неприметный серый прибор примостился слева относительно космонавта, который сидел на катапультируемом кресле. В современных космических кораблях такого уже нет, но Волынов хорошо его помнит.

Летчик-космонавт Борис Волынов в Музее космонавтики Фото: Антон Гердо

— Это пульт, который допускал космонавта к управлению кораблем, — пояснил Борис Валентинович. — Космонавту нужно было решить небольшую логическую задачу. Справился — получил управление. В противном случае машина продолжала работать в автоматическом режиме.

В зале собрано еще много исторических экспонатов. Внимание космонавтов привлек кульман из первого конструкторского бюро — королевского. На таком же инженеры в 1960-х годах чертили схемы ракет и спутников. Если пройти дальше, можно увидеть макет ракеты-носителя «Восток» с подробной схемой ее работы, жидкостный ракетный двигатель РД-107 и, конечно же, документы, связанные с подготовкой к полетам и выходом в открытый космос первых советских космонавтов.

— Мы будем летать дальше, больше. Однажды, уверен, полетим на Луну и на Марс. Но мы всегда будем помнить тех, благодаря кому у нас появилась эта возможность, — подчеркнул важность этой выставки Олег Артемьев.

Экспозиция зала «Утро космической эры» обновилась впервые за последние десять лет. И прежде всего сотрудники музея переосмыслили выставочное пространство. Теперь оно четко поделено на тематические зоны: от подготовки первых полетов до отправки космических аппаратов на Луну и Марс. Однако центральное место зала отдали искусственному спутнику Земли. Именно его знаменитое «Бип!», переданное с орбиты 4 октября 1957 года, стало сигналом всему миру: ничего невозможного нет.

— Хочется, чтобы наши посетители за космическими артефактами видели истории людей, — сказала директор столичного Музея космонавтики Наталья Артюхина. — Причем не только космонавтов, но и ученых, инженеров, рабочих.

Среди новых экспонатов, представленных в зале, — игрушечный красный телефон, который дочери Гагарина подарили Сергею Королеву. В этой же витрине лежит листок, на котором главный конструктор набросал варианты названий для первого космического корабля. Восток, восход, взлет, выход... Как говорят в музее, ученые до сих пор спорят, почему все слова начинаются на букву «В».

— Все эти экспонаты — реликвии, святыни отечественной космонавтики, — подчеркнул глава Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, добавив, что Музей космонавтики — один из самых посещаемых музеев Москвы. В прошлом году в нем побывали 654 тысяч человек. — И кто знает, может, среди наших юных посетителей есть будущий Королев или Гагарин.

А Музей космонавтики, как и сам космос, не стоит на месте. Его коллекция пополняется постоянно. Так, совсем скоро посетители смогут увидеть мяч, который побывал на орбите и вернулся на Землю как раз к открытию в Москве чемпионата мира по футболу. Кроме того, запланировано обновление других залов музея.

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