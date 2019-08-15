Алексей Воробьев поделился подробностями личной жизни

Алексей Воробьев в разговоре с журналистами поделился сокровенными подробностями своей профессиональной и личной жизни. В частности, он рассказал о восстановлении после инсульта, предательстве любимой девушки и не только.

По словам Воробьева, пережить болезнь оказалось очень непросто. После инсульта он до сих пор пытается реабилитироваться, однако все еще может сбиться во время исполнения песни. И это ощущение для него – «стресс на уровне физического ощущения ужаса».

Несмотря на это, исполнитель продолжает не только выступать, но и сочинять. Его новая песня «Я просто хочу приехать» посвящена девушке, которая клялась ему в вечной любви, однако слова своего не сдержала. Все дело, по словам Воробьева, в трудностях отношений на расстоянии.

Также певец ответил на вопрос, почему он не выбрал ни одну из девушек на телешоу «Холостяк».

- Если для меня стало очевидно, что ни с одной из девушек не построю семью, зачем обманывать их и зрителей фальшивой фразой «Давай попробуем...»? – сообщил Воробьев в интервью порталу «Стархит».

Кроме того, певец обозначил свое отношение к финансовой стороне жизни. Он сказал, что многое знает о бедности, однако трудиться исключительно ради денег, по мнению артиста, не стоит.

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