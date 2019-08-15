Руководители столичных парков приняли участие в Международном Парковом форуме в Волгограде

В Волгограде прошел Международный парковый форум, в котором приняли участие руководители столичных парков.

Например, директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм отметил, что его парк стал одним из любимейших мест москвичей. Ежегодно его посещает 500 тысяч человек.

— Несмотря на большую территорию, мы стараемся охватить все пространство парка и привлекаем посетителей концертами, — рассказал Алексей Ретеюм корреспонденту «ВМ».

Замдиректора парка «Зарядье» Ксения Васильева рассказала, что за последний год это место стало одним из любимых не только у москвичей, но и у гостей столицы. Особенно нравится гостям парящий мост.

— Парк очень гармонично вписался в то пространство, где раньше находилась гостиница «Россия», — пояснила Васильева. — Наших посетителей привлекает «Ледяная пещера», а также многим нравятся занятия по выращиванию новых видов растений.

С ее слов, в лаборатории парка выращиваются даже бананы.

В своем докладе руководитель Союза зоопарков Светлана Акулова предостерегла участников форума от чрезмерного создания живых уголков, аргументировав это финансовой нецелесообразностью.

А вот руководитель парка «Царицыно» Елизавета Фокина сообщила, что москвичам и туристам очень нравятся выставки, которые проводятся в этом историческом заповеднике.

— Сейчас у нас находится 57 840 музейных экспонатов, — назвала цифру она. — В 2018 году прошло 52 выставки.

Кстати, в парке работает 559 сотрудников, а в прошлом году его посетило шесть миллионов человек. Многие приходят сюда по несколько раз в месяц.

Руководитель Ассоциации парков России Андрей Лапшин — он же руководитель парка «Сокольники» - отметил, что на следующем форуме планируется увеличить число докладов, чтобы коллеги могли перенять опыт работ. Кстати, сам Лапшин сделал доклад по развитию Общественных советов парков.

— Этот орган очень нужен для налаживания контакта между сотрудниками парка и посетителями, - сказал Лапшин. — У нас в «Сокольниках» Общественный совет действует уже несколько лет.

В следующий раз Парковый форум пройдет зимой.

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