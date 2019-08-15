Москвичей пригласили на фестиваль «Зарядись долголетием» в парк «Зарядье»
Трехдневный фестиваль «Зарядись долголетием» для представителей старшего поколения с 16 по 18 августа будет проходить на территории столичного парка «Зарядье». Посетителей программы ждут мастер-классы, лекции, выступления известных артистов и не только.
Каждый день фестиваля мероприятия будут проходить с 14:00 до 20:00.
Для представителей старшего поколения лекцию под названием «Матрица активного долголетия» прочитает спортсмен и актер Сергей Бадюк. Встреча начнется 16 августа в 15:00. Другую лекцию, на этот раз о здоровом питании, посетители фестиваля прослушают в исполнении диетолога Лидии Ионовой. Начало встречи 17 августа в 16:00.
Кроме того, известно, какие гостей «Зарядья» ожидают концертные представления. Так, например, в первый день фестиваля в 19:00 все желающие смогут поучаствовать в «Караоке со звездой». Подпевать им будет композитор и исполнитель Брэндон Стоун.
Также в концертной программе примет участие бывший вокалист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.
Подробнее ознакомиться со списком мероприятий в рамках фестиваля «Зарядись долголетием» можно на официальном сайте мэра Москвы.
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