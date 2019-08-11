Цигун, концерт и танцы: что ждет участников «Московского долголетия»

С 12 по 18 августа в столичных парках и центрах социальной защиты будут проходить мероприятия — мастер-классы, экскурсии, спортивные состязания и фестивали, в которых смогут принять участие москвичи «серебряного» возраста. Они организованы в рамках городской программы «Московское долголетие».

12 августа в 14:00 в школьном сквере в районе Бирюлево Западное (Медынская улица, дом 11а) стартует фестиваль «Вкус лета». На нем пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе.

13 августа в 09:00 в районе Зябликово (Задонский проезд, дом 18) состоится урок по гимнастике цигун.

В 16 часов посетителей парка «Общественное пространство» в поселке Новомихайловский приглашают на концерт, подготовленный творческими коллективами программы «Московское долголетие». Мероприятие организовано в рамках фестиваля «Вкус лета».

14 августа в 13:00 центре Чертанова Северного (улица Красного Маяка, дом 4, корпус 5) проведут для всех желающих открытый урок по гимнастике цигун.

15 августа в 14:00 часов начнется программа «Лето, ах, лето, звонче пой» в саду «Эрмитаж». Гостей обучат скандинавской ходьбе, зумбе, гимнастике цигун и пилатесу. Также посетителей сада пригласят на танцы и предложат порисовать. Согласно программе, в «Эрмитаже» пройдет концерт, где прозвучат джазовые и ретрокомпозиции.

В 13 часов в Чертанове Северном (Чертановская улица, дом 1в, корпус 1) на праздник «Марьи-искусницы» соберутся рукодельницы «Московского долголетия». Они презентуют гостям свои работы, выполненные из ткани, кожи и пряжи. Посетителям предложат принять участие в тематических мастер-классах, уроках по нанесению макияжа и самомассажу.

17 августа в 12:00 в Бирюлеве Восточном (Липецкая улица, владение 5а) стартует спартакиада-марафон «Московского долголетия» под девизом: «Серебряному» возрасту — спортивное долголетие!». Горожане посоревнуются в беге с препятствиями, метании мяча, дартсе, прыжках со скакалкой и перетягивании каната.

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