Дожить до ста: каких правил придерживаются долгожители

Ученые разных стран вывели свои правила долголетия. По мнению американских специалистов, дольше всех живут организованные люди, поскольку планирование снижает уровень стресса. Исследователи из Тайваня напрямую связали продолжительность жизни с самостоятельным шопингом, поскольку он сочетает в себе физическую активность, тренировку памяти и внимания. Индийские ученые решили, что долголетие связано с правильным питанием. Точнее, с обильным употреблением соуса карри, который сохраняет интеллектуальные способности и помогает человеку оставаться активным.

«Вечерняя Москва» решила выяснить, какие советы дают сами долгожители и собрала свод правил от тех, кто дожил до глубокой старости.

Веселиться до ста лет

Японский врач Сигэаки Хинохара умер в 2017 году в возрасте 105 лет. У восточного медика был собственный свод установок, по его мнению, продлевающих жизнь. По мнению Хинохары, главное для долголетия — веселье:

— Человек получает энергию не из еды или сна, а из веселья. Помните, в детстве, если нам было весело, мы забывали поесть, и сон нам был не нужен. У взрослых то же самое, — говорил он.

Также врач считал, что необходимо ограничивать себя в еде: легкий завтрак утром и легкий ужин из риса и овощей вечером. Как и его американские коллеги, Хинохара называл необходимым планирование, при чем с составлением тщательного плана на несколько дней вперед — тогда наше подсознание заставляет физиологию работать на долголетие. Ну и, конечно, он указывал на необходимость активного отдыха, связанного с посильными физическими упражнениями и чтения, которое не дает «уснуть» мозгу.

Пивной эликсир

А вот 97-летняя жительница Бельгии Робертина дала куда более экстравагантный совет по сохранению молодости. Каждый день пожилая дама выпивает от 12 до 22 стаканов пива. Она стала постоянной посетительницей местного бара 18 лет назад, когда заметила, что пенный напиток полностью заменяет ей все лекарства, дает заряд бодрости и энергии. Теперь она ходит туда ежедневно, пропуская только среды, когда у заведения выходной. Насколько действенен этот метод — сказать сложно, однако, отметим, что за последние четыре года Робертина болела только два раза.

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Не менее интересную рекомендацию дала 102-летняя американка Флоренс Беарс, которая рассказала журналистам, что секрет ее долголетия в вине и отказе от вареной колбасы.

Сдержанность в долголетии

В то же время, 117-летняя жительница Ямайки Вайолет Браун, скончавшаяся в 2017 году, напротив, пропагандировала сдержанность. Женщина говорила, что дожила до столь почтенного возраста благодаря тому, что не употребляла свинину, курятину и ром. А еще потому, что никогда не чувствовала себя на свой возраст.

Сырые яйца

Итальянка Эмма Морано, так же дожившая до почтенных 117 лет, как и другие долгожители, указывала на необходимость определенных правил питания. На протяжении более чем 90 лет своей жизни ежедневно она съедала по три яйца, причем два из них были сырыми. Кроме того, Эмма считала немаловажным фактором гены — многие члены ее семьи по женской линии тоже перешагнули столетний рубеж — и…одиночество.

«Каждый отдал частичку себя»

Столичная долгожительница Мария Блюмфельд, в июле отметившая 103-летие считает, что силы ей дают хорошие отношения с близкими людьми.

— С мужем мы прожили душа в душу. Но я его пережила, как и всех своих друзей, бывших коллег и даже ребят, которых учила. Я верю, что это они отдали мне частичку себя, поэтому я и живу так долго, — рассказывает женщина.

Мнение врача

Врач-терапевт первой категории Марина Анисимова считает, что никакого универсального секрета долгой жизни нет. Большую роль играет генетика.

— Все очень индивидуально и зависит большей частью от генетики, того, на что запрограммирован наш организм, а также от образа жизни, места жительства. Можно сколько угодно приводить примеры долгожителей, которые в свои года выпивают по двадцать стаканов пива, но это все единичные случаи и, скорее всего, несколько преувеличенные, потому что нагрузка на организм в таком случае оказывается действительно огромной. И, кто знает, может, откажись они от этого, прожили бы еще дольше.

— Есть какие-то универсальные рекомендации, которых следует придерживаться?

— Да, и они вполне банальны. Должна присутствовать адекватная возрасту физическая активность — та же ходьба, к примеру. Следует контролировать свое питание, не переедать, употреблять большей частью те продукты, которые выращены в зоне проживания человека. Ну и, конечно, необходима умственная нагрузка. Кто-то читает по две книги в день, кто-то разгадывает по три слова в кроссворде — это мизер, но уже лучше, чем ничего. Доказано, что интеллектуально развитые люди живут дольше, так же, как и работники умственного труда.

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